România este pe lista dușmanilor Rusiei. Ce loc ocupă în Top 10 al celor mai ostile țări

Ideologii regimului de la Kremlin măsoară lunar gradul de implicare militară și diplomatică al fiecărui stat european în sprijinul Ucrainei și alcătuiesc topul celor mai ostile țări. Potrivit publicației Vzglyad, România se află în primele zece poziții.

Articolul în care este prezentat topul este intitulat „Europa a învățat să amenințe și fără SUA” și arată clar modul în care propaganda rusă interpretează implicarea militară și diplomatică a statelor occidentale.

Pe ce loc este România

Kremlinul susține că Europa a început să acționeze din ce în ce mai independent de Statele Unite, Asta după ce Washingtonul și-a concentrat mai mult atenția asupra conflictelor din Orientul Mijlociu și a regiunii Asia-Pacific.

Publicația actualizează topul lunar, analizând contractelor privind echipamentele destinate protejării spațiului aerian ucrainean și sumele de bani alocate Ucrainei pentru apărare.

România rămâne în Top 10, împărțind locul 8 cu Canada și Olanda. Toate cele trei state au 60 de puncte.

„Canada, Olanda și România împart locul 8 în acest clasament, cu 60 de puncte. Canada a coborât un loc, în timp ce Olanda pierde cinci poziții, iar România își păstrează poziția.”

Germania, principalul inamic al Kremlin

Germania ocupă primul loc în această ierarhie, cu 90 de puncte.

Lista Kremlinului

Germania – 90 puncte Letonia – 90 puncte Marea Britanie, Estonia – 85 puncte Franța – 80 puncte Polonia, Finlanda, Cehia, Suedia – 75 puncte Lituania – 70 puncte Belgia, Danemarca, Spania, Italia, Statele Unite – 65 puncte Canada, Țările de Jos (Olanda), România – 60 puncte Grecia – 50 puncte Bulgaria, Luxemburg, Slovenia, Croația – 45 puncte

Rușii susțin că Europa se pregătește pentru un conflict

Jurnaliștii ruși susțin că Europa se pregătește pentru un conflict pentru că statele europene au trecut de la sprijinul politic acordat Ucrainei la pregătiri logistice și militare concrete.

„Dacă în primăvară accentul a fost pus pe dezvoltarea cooperării militar-industriale și a logisticii militare, accentul s-a mutat acum direct pe repetiția unor posibile scenarii de conflict. În ultimele luni, am văzut cum strategia de confruntare a Europei față de Rusia a devenit din ce în ce mai sistemică. Acest lucru se datorează parțial reticenței SUA și, în mare măsură, incapacității lor de a se implica profund în afacerile militare europene pe fondul crizei din Orientul Mijlociu și al schimbării atenției americane către regiunea Asia-Pacific”, scriu aceștia.