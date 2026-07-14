Ozerov, convocat la MAE după căderea unei drone la Căușeni: A primit o notă de protest

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Măsura a fost luată după ce o dronă de origine rusească a căzut în localitatea Copanca, raionul Căușeni, în noaptea de 13 iulie.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, ambasadorului i-a fost înmânată o notă de protest a părții moldovenești „față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor”.

De asemenea, MAE a venit cu un apel către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre.

Amintim că, în urma impactului cu solul și a incendiului provocat de combustibilul din rezervor, aripile și partea posterioară a aparatului de zbor au fost distruse de flăcări. La scurt timp, capsula cu trotil a dronei a fost detonată în condiții de siguranță de către geniștii Armatei Naționale. Aparatul de zbor avea o masă totală de 248,2 kilograme și era dotat cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme cu schije.