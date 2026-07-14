Primarul Chișinăului acuză Guvernul de eșec în gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor rămâne una dintre cele mai mari probleme de mediu din Republica Moldova, susține primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Edilul afirmă că, după situațiile de la Sângera și Băcioi, unde au fost constatate ilegalități ecologice, același prestator de servicii ar fi ajuns să activeze în localitatea Boșcana.

Potrivit lui Ceban, mai multe suburbii ale Capitalei ar fi rămas fără servicii de evacuare a deșeurilor din cauza acestui prestator. Primarul a menționat că, în cazul localităților Trușeni, Colonița și altor suburbii, Î.M. Regia „Autosalubritate” a intervenit și a oferit soluții, inclusiv un tarif mai mic pentru colectarea gunoiului.

„Când oamenii din Trușeni, Colonița și alte localități au rămas fără servicii, nu Guvernul a intervenit, ci Î.M. Regia „Autosalubritate”, care a oferit soluții și tarife mult mai mici. Suntem gata să intervenim și în alte suburbii unde va fi necesar. Asta arată diferența dintre vorbe și fapte”, a declarat Ion Ceban.

Edilul a mai spus că firma PREST Energy ar fi avut anterior un contract cu Regia „Autosalubritate”, însă deșeurile nu ar fi fost transportate la un poligon autorizat, ci la un depozit din Băcioi, pe care l-a calificat drept neautorizat. Potrivit lui, până la organizarea unei noi licitații pentru atribuirea serviciului, evacuarea deșeurilor din localitățile respective a fost asigurată de „Autosalubritate”.

Ceban a precizat că Regia a participat la concursul pentru delegarea serviciului de salubrizare în Trușeni, Colonița și alte localități și a câștigat contractul, cu un tarif de 109 lei pentru o gospodărie, mai mic decât cel achitat anterior.

Primarul susține că, în ultimii cinci ani, autoritățile centrale nu au venit cu soluții eficiente pentru gestionarea deșeurilor. Potrivit lui, mai multe gunoiști ilegale din țară au rămas nesecurizate, iar un sistem complex de salubrizare nu a fost creat.