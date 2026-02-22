Cum au ajuns șoselele din Moldova, după iarnă, un calvar pentru șoferi

Gropile adânci și asfaltul sfărâmat domină multe șosele din Republica Moldova, afectate de ciclurile repetate de îngheț și dezgheț. Drumurile, deja fragile, au cedat, iar deplasările s-au transformat într-o probă de răbdare și costuri suplimentare pentru șoferi. Autoritățile anunță că intervențiile mai ample vor fi făcute după stabilizarea vremii.

Drumurile naționale s-au transformat în adevărate capcane pentru conducătorii auto. În urma episoadelor de îngheț-dezgheț s-au format cratere adânci, iar pe mai multe segmente au fost instalate indicatoare care îi avertizează pe șoferi să reducă viteza.

Situația este vizibilă pe una dintre cele mai circulate artere, șoseaua Chișinău–Leușeni, care duce spre frontiera cu România. În zona Bardar, drumul spre Hâncești este plin de gropi, una după alta, iar acestea nu pot fi evitate. Șoferii încearcă să treacă prin cele mai mici pentru a-și proteja mașinile, iar drumul devine o probă de atenție și răbdare.

Conducătorii auto spun că gropile afectează atât mașinile, cât și timpul de deplasare și pot provoca accidente. Un șofer a declarat că problema principală este apa, care, în lipsa unui sistem eficient de canalizare, ajunge pe lângă drum și contribuie la degradarea rapidă a carosabilului. Acesta a descris porțiuni din drumurile din Ialoveni și Hâncești ca fiind „ca după bombardament” și a afirmat că, în afara drumului Chișinău–Orhei, unde starea ar fi relativ mai bună, în restul zonelor situația este gravă, existând „găuri cât jumătate de roată”.

Probleme similare sunt și în Chișinău, unde pe multe străzi au apărut zeci de gropi. Mașinile înaintează cu dificultate, iar șoferii spun că nu mai conduc, ci „supraviețuiesc” traficului. Săptămâna trecută au fost făcute plombări cu beton asfaltic rece pe 55 de străzi din toate sectoarele Capitalei, însă degradările rămân evidente.

Autoritățile recunosc că situația este mai gravă în sectorul Botanica, Ciocana și în cartierul Telecentru. Pe strada Muncești, după ninsori, carosabilul deja deteriorat s-a stricat și mai mult, iar șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre gropi pentru a evita avariile.

În această perioadă, numărul solicitărilor la vulcanizări și service-uri auto a crescut. Potrivit fondatorului unei vulcanizări, Anatolie Harabadjiu, cererile legate de anvelope tăiate și jante deteriorate s-au dublat, majoritatea fiind cauzate de gropi. În unele cazuri, echipele intervin pe teren pentru a înlocui roțile. Jantele pot fi îndreptate, însă dacă sunt lovite puternic pot crăpa, iar după sudare nu mai au aceeași rezistență.

Costurile nu sunt deloc mici. O intervenție simplă pornește, în medie, de la 350 de lei și poate depăși 1.000 de lei, iar în cazul mașinilor mai scumpe, când sunt afectate suspensia, rulmenții sau senzorii, nota de plată poate trece de 2.000 de lei.

Avocații confirmă că tot mai mulți șoferi solicită consultanță juridică pentru a-și recupera prejudiciile. Rodion Rusnac recomandă efectuarea unei expertize tehnice a mijlocului de transport pentru stabilirea daunelor și păstrarea tuturor documentelor justificative în cazul reparațiilor deja efectuate.

Potrivit șefului Direcției asistență juridică din Primăria Chișinău, Valeriu Bogdan, de-a lungul anilor au existat litigii în care au fost implicate Direcția transport și Exdrupo, însă în prezent nu sunt solicitări în instanță.

Intervențiile municipale vor avea loc în două etape: mai întâi cu asfalt rece, apoi cu asfalt cald. Primarul Ion Ceban a declarat că prima etapă este deja în derulare și că sunt planificate minimum 15 echipe pentru intervenții. Se va lucra inclusiv în perioada rece, dacă nu vor fi precipitații, chiar și la temperaturi negative. Costurile totale vor fi publicate după evaluările finale.

Expertul în urbanism Victor Chironda susține că în ultimii ani s-au făcut reparații superficiale, iar problemele structurale ale infrastructurii au fost amânate. Potrivit lui, unele străzi trebuie reconstruite de la zero, deoarece fundația s-a lăsat. Acesta mai afirmă că degradarea ar fi legată și de nerespectarea normelor tehnice și folosirea unor materiale mai ieftine.

Reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor precizează că multe șosele au depășit durata normală de exploatare de 10–15 ani. Apa pătrunde în crăpături, îngheață și rupe asfaltul, iar procesul este accelerat de folosirea sării pe timp de iarnă.

Directorul general interimar al AND, Ștefan Popa, a declarat că au fost așternute peste 460 de tone de asfalt la rece pe traseele naționale și că prioritate au drumurile cu indicele M, urmate de cele cu indicele R și G.

Pentru anul 2026 au fost alocate 1.821.000.000 de lei pentru prima etapă de întreținere și lucrări capitale. Fondul rutier urmează să fie rectificat pentru a acoperi necesitățile întregii rețele. Potrivit lui Ștefan Popa, suma actuală pentru întreținere reprezintă aproximativ 30% din necesarul real anual.

În prezent, autoritățile elaborează caietele de sarcini pentru reabilitarea a 210 kilometri de drum în acest an. De asemenea, opt poduri urmează să fie reconstruite, inclusiv prin proiecte finanțate din fonduri externe.