Act terorist într-un important oraș din Ucraina, soldat cu numeroase victime: Rusia a lovit Kievul cu rachete balistice

O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii.

Potrivit acestuia, în zonă a fost auzită o explozie, iar în momentul în care echipajele de poliţie au ajuns la faţa locului s-a produs a doua deflagraţie, în urma căreia o poliţistă în vârstă de 23 de ani a decedat.

„Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetăţeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnişoară poliţistă a decedat. Condoleanţe rudelor şi apropiaţilor! Poliţiştii fac cercetări”, a transmis primarul din Liov.

Poliţia Naţională din Ucraina a confirmat atacul.

„Explozia a avut loc după sosirea la faţa locului a maşinii de poliţie”, a transmis aceasta.

Din primele informaţii, exploziile ar fi fost generate de două bombe artizanale.

Știrea inițială

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite în urma exploziilor care au avut loc în oraşul Liov, din vestul Ucrainei, duminică dimineaţa, în ceea ce autorităţile au calificat drept „atac terorist”.

Explozia a avut loc în timp ce poliţia răspundea la un apel de urgenţă privind un jaf într-un magazin din apropierea centrului oraşului, potrivit procuraturii regionale din Liov.

Polițistă ucisă

Prima explozie a avut loc după sosirea poliţiei la faţa locului, iar a doua a urmat după sosirea unei a doua echipe.

O poliţistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă în atac, iar o maşină de patrulă şi un vehicul civil au fost avariate, a declarat procuratura.

Procuratura regională din Liov a declarat că a deschis o anchetă privind „un act terorist care a provocat consecinţe grave”, dar a adăugat că circumstanţele nu sunt clare.

Kievul a fost lovit cu rachete balistice

„Este cu siguranţă un act de terorism”, a declarat primarul din Liov, Andri Sadovî, într-o postare pe Facebook.

Autorităţile nu au precizat încă cine este suspectat de comiterea atacului.

Între timp, capitala Ucrainei, Kiev, a fost ţinta unor atacuri combinate cu rachete şi drone în noaptea de sâmbătă spre duminică.

În oraş s-au auzit explozii în urma unei alerte cu rachete balistice.