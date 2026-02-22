Scandal între ”divele” Moldovei: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu”

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostanica nu se domolește deloc. Dacă până acum Iuliana nu a reacționat în mod direct către Andreea, acum a răbufnit pe Instagram.

Dacă până acum Iuliana Beregoi nu i-a răspuns în mod direct adversarei sale, Andreei Bostănică, recent a răbufnit și a pus-o la zid. În acest moment, Iuliana este în plin scandal și cu influncerița Daniela, care a fost amenințată din nou de către hackerulul din spatele contului „spargemconcursuri”. Acum, cântăreața din Orhei i-a dat replica la acuzațiile pe care Andreea Bostanica le-a adus în ultimul timp pe internet.

Aceasta susține că, dacă a tăcut până acum, nu înseamnă că nu și-a dorit să răspundă la acuzații. Dezvăluirile pe care vedeta le aduce în fața publicului, pe Instagram, scot la suprafață detalii ireale despre Andreea Bostanica: ar fi avut o relație cu un bărbat mult mai mare decât ea.

„Te rog frumos, nu mă mai face în tot felul, pentru că eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu, știi ce zic. Și dacă ați avut o întrebare de ce nu m-am luat în gură cu o femeie asta, care face live-uri pe TikTok, nu am de unde să scot atâtea cuvinte și exprimări urâte ca ea. Deci, nu am cu cine să mă iau în gură (…) Nu mă mai judeca pe mine pentru ce am făcut la 13 ani, cu toții am fost proști, cu toții am fost copii”, a declarat Iuliana Beregoi pe pagina sa de Instagram.

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Bostanica s-a legat și de aspectul fizic al Iulianei Beregoi. Aceasta a jignit-o numind-o „scândurică” și „băiețel”. La acel moment, Iuliana nu a reacționat deloc. Lucrurile s-au schimbat, iar artista i-a dat replica și pentru asta. Ea a menționat că aceste lucruri nu o deranjează și nu s-a simțit ofensată, ci fanii Andreei Bostanica.

„Sper ca tot ce s-a întâmplat acum pe online să fie un exemplu că nu există prietenie (…) Nu uita că există scândurele și băieți care o să se simtă ofensați (…) Întoarce-te în Dubai, să-ți rezolvi problemele tale (…) Tot muți atenția în partea mea, dar nu durează asta la infinit, că doar nu o să vorbești despre mine ani întregi, tot o să ajungi la problema ta”, a mai adăugat ea.

