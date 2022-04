Cum este viața celor 500 mii de ucraineni în Rusia? Le place de Putin?

​Estimările experților de la Kiev arată că aproximativ jumătate de milion de ucraineni trăiau și munceau în Rusia la începutul războiului. Cum i-au primit localnicii pe cei despre care acum propaganda de la Moscova spune că ar trebui „reeducați cu forța”? „În general, societatea rusă are o atitudine mai degrabă negativă față de ucraineni”, spune Konstantin Șorkin, ucrainean născut în Lugansk, dar mutat apoi în Rusia.

Mulți cetățeni ruși îi privesc cu ostilitate pe ucrainenii care muncesc în Rusia. Această problemă o au însă doar acei ucraineni care se identifică drept un popor aparte, cu limbă și cultură proprie. Ceilalți, care se văd parte a așa-numitei „lumi ruse”, sunt lăsați în pace, dar nici ei nu sunt scutiți de glume aflate la limita cu batjocurii.

Despre cum sunt priviți ucrainenii care trăiesc în societatea rusă, atât înainte de declanșarea războiului, cât și după, am stat de vorbă cu Konstantin Șorkin, ucrainean originar din Lugansk, care din 2015 și până la începutul războiului a trăit în Rusia, alături de soția sa, născută în această țară.

Bărbatul a activat în mai multe organizații neguvernamentale din domeniul media, iar acum a decis să plece din Rusia. Konstantin susține că mulți alți ucraineni vor încerca să-i urmeze exemplu.

Cum ați decis să vă mutați din Ucraina în Rusia și de ce acum ați părăsit această țară?

Konstantin Șorkin: Eu sunt originar din Lugansk, am activat acolo ca jurnalist și ca activist în organizațiile nonguvernamentale. Când în 2014 a început războiul (n.r.-declanșat de republicile separatiste Donețk și Lugansk), am plecat din Lugansk în Kiev. În Kiev m-am întâlnit cu viitoarea mea soție care este cetățean al Rusiei. Ulterior, din cauza unor circumstanțe de familie, eu m-am mutat la soția mea și am rămas în Rusia. Asta s-a întâmplat la sfârșitul anului 2014 – începutul 2015.

În Rusia am lucrat în organizațiile media liberale, de opoziție, dar și la publicații internaționale. Eu am venit și am locuit în acea Rusie a postului TV Rain („Dojdi”), și nu în Rusia de la Pervîi Kanal. Cu ultimul am încercat să evit la maxim orice interacțiune (n.r- Konstantin se referă la postul independent de televiziune rusesc Dojdi, care a fost închis zilele trecute de Putin, pe care-l pune în opoziție cu postul de propagandă Pervîi Kanal).

Evident, atunci când Rusia a invadat Ucraina, eu am înțeles că am nimerit într-o situație foarte periculoasă și vulnerabilă, luând în considerare serviciul meu, viziunile mele, dar și faptul că sunt cetățean al Ucrainei. Era foarte probabil să mi se fi fabricat vreun dosar penal pentru spionaj sau să am parte de alte neplăceri din partea autorităților ruse. Din acest motiv, cu prima ocazie am plecat din Rusia. Mă aflu acum în Slovacia.

„În general, fiind expusă propagandei, societatea rusă are o atitudine mai degrabă negativă față de ucraineni”

Din ceea ce ați putut observa în atitudinea rușilor față de ucraineni înainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2014, cum au fost aceste relații în societate?

În ceea ce mă privește, eu am comunicat cu un anumit cerc de persoane pentru care astfel de probleme nu există. Totuși, în general, societatea rusă, fiind expusă propagandei și sub influența unor stereotipuri vechi, are o atitudine mai degrabă negativă față de ucraineni.

Dar trebuie să menționez aici un lucru important. Această atitudine negativă se manifestă față de acei ucraineni care se identifică ca un popor aparte, cu limbă și cultură proprie. Atitudinea față de ucrainenii care se consideră parte a unui „întreg popor” este una cât de cât suportabilă. Da, se fac glume în privința lor, îi numesc „hoholi” și așa mai departe, dar pentru acești oameni asta nu e o problemă, câteodată ei înșiși își spun așa.

Evident este faptul că în mare parte cei care merg în Rusia pentru a trăi și a munci acolo sunt în această paradigmă de valori. Adică faptul că își aleg să trăiască acolo, luând în considerare relațiile dintre cele două țări, spune deja despre susținerea lor pentru politicile promovate de Rusia. Ei cred că Ucraina se face vinovată de începerea acestui război. Respectiv am putea spune că le place de Putin.

Există și o nostalgie puternică față de perioada sovietică. În ultima perioadă, Moscova a încurajat ca ucrainenii să emigreze în Rusia pentru a-și rezolva problemele sale demografice.

„Ucrainenii care lucrează ilegal nu pot să-și apere drepturile și încearcă să fie invizibili”

Cum va influența situația actuală atitudinea rușilor față de ucrainenii care lucrează în domeniul construcțiilor, ca bone sau în alte profesii practicate în mare parte de migranți?

Societatea rusă este destul de intolerantă, atât față de oamenii săi, cât și față de cei care au venit din alte țări. Nu trebuie să ascundem faptul că există această problemă a xenofobiei, a intoleranței sociale. Există aceeași atitudinea disprețuitoare față de muncitorii din Asia. Spun că au venit aici să ocupe locurile noastre, deși rușii niciodată nu vor opta pentru asemenea poziții pe piața muncii.

Mulți lucrează fără contracte de muncă oficiale, adică ilegal. Ucrainenilor le este greu să se angajeze oficial, trebuie să existe o dorință foarte mare din partea companiei, mai ales că ucrainenii nu beneficiază de scutiri fiscale, așa cum se întâmplă în cazul muncitorilor din alte țări, de exemplu, cele din Asia Centrală. Astfel, cei care lucrează ilegal nu pot să-și apere drepturile și încearcă să fie invizibili, pentru că le este teamă să nu-și piardă locul lor de muncă.

Faptul că Putin a început un război împotriva țării lor este un argument pentru ca acești oameni să plece din Rusia?

Oamenii sunt foarte speriați și dezorientați în aceasta situație. Ei nu prea înțeleg ce trebuie să facă mai departe. Pe de o parte, în pofida convingerilor lor politice, ei chiar înțeleg că Rusia a atacat Ucraina și distruge orașele ucrainene. Poate ei nu vor vorbi despre asta cu voce tare din teamă, dar lor, ca și mai multor ruși care înțeleg totul, le este mai comod să creadă în propagandă decât să recunoască unele fapte evidente.

Ceea ce pot să spun precis este că tuturor le este frică și ei nu știu ce să facă mai departe. Văd în grupurile de pe rețelele de socializare că mulți ucraineni vor să plece din Rusia. La unii este problema că ei au intrat în Rusia doar cu buletin și acum nu pot ieși și nici nu pot intra în țările din Europa.

Este complicat inclusiv pentru că Rusia nu-i lasă să plece prin puncte de control pe cei care nu au pașapoarte pentru călătorii în afara țării. Ucrainenii, mai ales bărbații, sunt interogați și verificați foarte dur, sunt întrebați despre viziuni politice, dacă au făcut serviciul militar, sunt verificate conversațiile din telefon. Mulți totuși decid să rămână și să aștepte sfârșitul acestui război.

Dincolo de aspectele ideologice, din punct de vedere economic, luând în considerare situația internă în Rusia, cât de rentabil mai este pentru ucraineni să lucreze în aceasta țară?

Cred că acum Europa va deveni o alternativă, pentru că din cauza instabilității cursului rubla rusești chiar și pentru cei din Asia devine mai puțin convenabil să lucreze în Rusia. Acum nici nu știu cum e posibil ca ei să trimită banii câștigați din Rusia în Ucraina, dacă în mare parte asemenea operațiuni bancare nu mai funcționează.

Despre situația în orașul dumneavoastră de baștină, Lugansk. Cum sunt văzute acolo acțiunile Rusiei? Acest război a schimbat ceva în percepțiile localnicilor față de Rusia?

Oamenii de acolo sunt capturați în totalitate de propaganda rusă. Ei au întâmpinat cu optimist acest început, oricât de grav ar suna acest lucru. Asta pentru că la televizor lor li s-a explicat așa: „acum Rusia, timp de o săptămână, va dispersa de acolo bandele de naționaliști și războiul se va termina, iar toate fricile voastre timp de opt ani, că ar putea să înceapă bombardamente în Donețk și Lugansk, vor rămâne în trecut.”

Acum, desigur, ei toți sunt în șoc. Cred că mulți înțeleg totul foarte bine, mai ales ceea ce se întâmplă în orașul vecin, Mariupol. Totuși, le este foarte greu să renunțe la convingerile lor, mai ales că oricum rămân prelucrați de propagandă. Spațiul informațional de acolo practic nu are nicio alternativă și este controlat de Rusia.

Vă gândiți să vă întoarceți vreodată în Ucraina?

Pot să spun precis că nu mă întorc în Rusia. În Ucraina – deocamdată nu, pentru că planific să activez în Uniunea Europeană, am aici oferte de muncă. Să fac tot ce pot de aici pentru țara mea, dar ulterior aș vrea să revin în Ucraina, sigur. Eu rămân cetățean al Ucrainei, nu mi-am făcut pașaport rusesc.

Pentru că știu de cazuri de conflicte în familii din cauza percepțiilor diferite față de invazia Rusiei, cum este abordat subiectul războiul în interiorul familiei dumneavoastre, cu rudele soției care este originară din Rusia?

E greu, așa pot să vă spun. Da, este greu. Motivul este același – televizorul rusesc. Nu avem conflicte atât de mari, cum am auzit că există mame care nu mai vorbesc cu copiii lor din cauza viziunilor diferite în privința acestui război. La noi totuși au loc discuții contradictorii.

Atunci când povestim cu argumente, rudele sunt de acord. Ulterior însă televizorul își ia revanșa, pentru că lucrează 24 din 24 de ore, non-stop. Propaganda rusească este sofisticată.

Cred că sarcina savanților pentru viitorul apropiat este de a o studia foarte atent. Această propagandă este foarte distructivă din aspectul influenței sale asupra psihicului oamenilor și capacitatea lor de a gândi critic. Este un sistem foarte bine lucrat care țintește în fricile oamenilor din spațiul post-sovietic. E groaznic. Cred că cei care se ocupă de propagandă și conduc acest sistem trebuie să fie condamnați la fel ca cei care au comis crime de război.

Expert ucrainean: „Putem să spunem că în Rusia sunt în jur de 500 de mii de ucraineni”

Despre tendințele de pe piața de muncă din Rusia pentru cetățenii ucraineni am vorbit și cu un expert de la Kiev, Ivan Us.

Ivan Us este expert în diplomație economică iar din 2014 este consultant senior al sectorului de securitate al economiei străine, departamentul de securitate economică al Institutului Național de Studii Strategice în subordinea președintelui Ucrainei.

Potrivit expertului, cifrele exacte privind numărul ucrainenilor care lucrează în Rusia sunt greu de aflat, dar există totuși câteva estimări.

„Rusia este considerată a 11-lea economie a lumii, cel puțin așa a fost până la războiul cu Ucraina. De regulă oamenii, chiar și cei din partea de vest al Ucrainei, se duceau acolo la muncă. În mare parte, își alegeau muncă în domeniul construcțiilor, multe femei se angajau ca bone. Nu sunt cele mai bine plătite locuri de muncă, dar totuși sunt destul de atractive.

Problema este că sursele din Rusia nu oferă date concrete despre numărul ucrainenilor care muncesc în aceasta țară. Din datele noastre, putem spune că în Rusia sunt în jur de 500 de mii de ucraineni, dar sunt cifre foarte relative”, a menționat Ivan Us.

Expertul ucrainean ne-a mai explicat și care ar fi în opinia lui factorii care ar putea determina plecarea ucrainenilor din Rusia.

„Factorul de bază care ar putea să cauzeze plecarea ucrainenilor din Rusia ar fi aspectul moral. Al doilea motiv ar fi posibila presiune din partea autorităților ruse. Al treilea factor este cel economic care vizează starea valutei din Rusia și situația economică generală. Acești trei factori vor influența dacă că Rusia va deveni mai puțin atractivă pentru imigranții ucraineni”, a declarat expertul.

Ce spun datele oficiale despre salariile din Ucraina versus Rusia

Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului 2021, salariul minim în Ucraina a fost estimat la 6500 de hrivne (245 dolari), iar salariul mediu a fost de 17500 de hrivne (640 dolari). Salariul minim și mediu în Rusia se estimează la 13.890 și 53.021 de ruble (190 de dolari, respectiv 688 de dolari). Trebuie precizat aici că paritatea dolari/ruble este valabilă pentru 2021, pentru că rubla a cunoscut o devalorizare mare după sancțiunile din acest an introduse de Occident împotriva Rusiei.

Într-un interviu pentru HotNews.ro, expertul economic din Rusia, Dmitri Potapenco spunea că în acest moment în mediul rural salariile au ajuns să valoreze 40-67 de euro, la cursul actual al rublei. Un alt lucru care trebuie precizat este acela că potrivit statisticilor, atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina, cele mai mari salarii sunt în orașele mari. Oamenii câștigă cel mai puțin în localitățile rurale.

Pentru comparație, salariu mediu în cazul unui muncitor necalificat în Rusia este de 585 de dolari, în Ucraina acesta ajunge la 343 de dolari lunar. Un muncitor în construcții primește lunar în Rusia, în medie, 740 de dolari, iar în Ucraina – 493, salariul unui chelner din Rusia este de 425 de dolari, iar în Ucraina – 310. În același timp, un vânzător din Rusia este plătit cu 400 de dolari lunar, iar din Ucraina – cu 310 dolari.

Precizăm că cifrele sunt o medie luată din salariile din diferite regiuni ale celor două țări care diferă în funcție de localitate.

