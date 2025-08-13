Guvernarea PAS accelerează abandonul școlar: închiderea școlilor lovește direct în viitorul copiilor din Republica Moldova
Politica Ministerului Educației de la Chișinău, susținută de guvernarea PAS, lovește din plin comunitățile rurale și familiile cu venituri reduse. Închiderea pe bandă rulantă a școlilor sub pretextul „optimizării” și al „eficientizării resurselor” nu înseamnă altceva decât accelerarea abandonului școlar și condamnarea la analfabetism a unei generații întregi.
Datele oficiale arată că, în ultimii ani, zeci de școli au fost lichidate, iar elevii au fost obligați să parcurgă zilnic distanțe uriașe pentru a ajunge la unități de învățământ din localități vecine. În multe cazuri, transportul este precar sau inexistent, ceea ce determină părinții să renunțe să-și mai trimită copiii la școală.
Organizațiile neguvernamentale avertizează că această strategie „economică” este, în realitate, o bombă socială cu efect întârziat: crește numărul copiilor care abandonează școala, se adâncește prăpastia dintre mediul urban și cel rural și se compromite iremediabil șansa Republicii Moldova de a avea o forță de muncă educată și competitivă.
În loc să investească în modernizarea infrastructurii și sprijinirea comunităților defavorizate, PAS alege calea scurtă și periculoasă a desființării școlilor. Iar efectul final va fi devastator: o țară cu mai puțini elevi, mai puțini absolvenți și mai puține perspective.