IGP și SIS vor să blocheze peste 400 de canale de TikTok

În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale.

Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, prin tehnici de manipulare legate de o pretinsă participare, precum și pierderile suferite de soldații Armatei Naționale pe câmpul de luptă. 59 de canale au fost deja blocate.

Au fost depistate și 12 canale care răspândeau informații false despre presupuse pregătiri de fraudare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, dintre care 7 au fost blocate.

Totodată, un număr de 128 de canale au fost implicate în atacuri dezinformative împotriva persoanelor publice, prin defăimare și afectarea coordonată a reputației acestora, iar 53 dintre acestea au fost blocate.

Două canale au fost identificate răspândind dezinformări referitoare la activitatea organelor de drept din Republica Moldova (judecători, procurori, poliție), însă acestea nu au fost blocate până în prezent.

Alte 97 de canale au răspândit dezinformări legate de politica partidului de guvernământ și mesaje care incitau la ură și violență, amenințând securitatea publică, dintre care 43 au fost blocate.

De asemenea, 6 canale propagau dezinformare cu privire la traficul de minori ucraineni către statele membre ale Uniunii Europene, în scopuri de exploatare sexuală și trafic de organe, iar 2 dintre ele au fost blocate.

În total, cele 443 de canale TikTok monitorizate însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări, ceea ce evidențiază amploarea riscului generat de aceste surse de dezinformare.

Autoritățile atenționează populația să verifice informațiile accesate în mediul online și să se informeze doar din surse oficiale și credibile. Dezinformarea reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității și securității naționale, iar combaterea acesteia rămâne o prioritate majoră pentru instituțiile statului.

Poliția Națională, ANRCETI și SIS continuă să intensifice eforturile coordonate pentru a limita impactul campaniilor manipulative și pentru a proteja cetățenii de efectele negative ale răspândirii informațiilor false.