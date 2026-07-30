Cum funcționa rețeaua care „vindea” cetățenia română: bani cash, acte falsificate și funcționari racolați

O femeie a fost prinsă în flagrant de procurori, la o terasă din București, în timp ce primea 7.500 de euro pentru a grăbi un dosar de redobândire a cetățeniei române. Cazul face parte dintr-o anchetă mai amplă a Parchetului General, care vizează o rețea ce oferea contra cost cetățenia română, cu ajutorul unor acte falsificate.

Prinși în flagrant la o terasă din Capitală

Potrivit anchetatorilor, Valerica Șapera a fost prinsă în flagrant în timp ce se afla la o terasă din București. Solicitată de ofițeri să scoată banii din geantă, femeia a extras un plic cu sume în euro, susținând că ar fi vorba despre restituirea unei datorii de 10.000 de euro pe care nu ar fi apucat să o numere. La verificare, procurorii au găsit în cele două plicuri un total de 150 de bancnote de 50 de euro, însumând 7.500 de euro.

Anchetatorii susțin că, pe 23 aprilie 2026, Șapera i-ar fi pretins unui martor suma de 7.500 de euro, sub pretextul că ar avea influență asupra unor membri din comisia pentru acordarea cetățeniei din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC).

Femeia i-ar fi promis victimei că va grăbi, până la finalul anului 2026, soluționarea unei cereri de redobândire a cetățeniei române, depusă la ANC în februarie 2026. Banii i-au fost remiși pe 28 iulie 2026, moment în care procurorii au intervenit și au surprins-o în flagrant.

În același dosar a mai fost reținută Maria Dimitriu, cetățean cu dublă cetățenie, română și moldovenească, acuzată de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale și instigare la abuz în serviciu.

Cum au fost falsificate actele bunicilor

Potrivit procurorilor, aceasta i-ar fi cerut unui martor, în octombrie anul trecut, suma de 5.000 de euro pentru întocmirea unui dosar de redobândire a cetățeniei, deși știa că persoana respectivă avea cetățenie tunisiană și nu îndeplinea condiția de a avea ascendenți născuți pe teritoriile României Mari, înainte de 1940. Banii i-ar fi fost remiși în noiembrie 2025, atât ei, cât și unui cetățean ucrainean implicat în același demers.

Ancheta arată că, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, la cererea Mariei Dimitriu și a unui cetățean ucrainean, cineva din Ucraina a falsificat actele bunicilor martorului. Certificatele de naștere, căsătorie și deces arătau, fals, că aceștia s-ar fi născut la Odesa, înainte de 1940.

Regiunea Odesa nu a făcut însă niciodată parte din România Mare. Actele false au ajuns la martor în ianuarie 2026 și au fost folosite, o lună mai târziu, la depunerea cererii de cetățenie.

Cereri înregistrate fără prezența solicitanților

Procurorii mai arată că, în noiembrie 2025, Maria Dimitriu ar fi determinat un funcționar al Autorității Naționale pentru Cetățenie să înregistreze cinci cereri de redobândire a cetățeniei pentru tot atâtea persoane, fără ca acestea să se fi prezentat vreodată la sediul instituției.

Cazul face parte dintr-o anchetă mai amplă privind fenomenul fraudelor legate de cetățenia română, care a dus, în decembrie 2025, la 37 de percheziții domiciliare la nivel național. Cele două persoane reținute urmează să fie prezentate instanței, cu propunere de arestare preventivă.