Nistrul, la un minim istoric: Seceta hidrologică afectează râurile și pune în pericol irigațiile

Nivelul râurilor din Republica Moldova scade alarmant. Hidrologii au emis avertizări de secetă hidrologică pe întreg teritoriul țării. Din cauza lipsei precipitațiilor în Munții Carpați, debitul Nistrului a ajuns la un minim istoric, iar mai multe râuri mici au secat.

Agricultorii se tem că vor rămâne fără apă pentru irigații. Autoritățile spun că o soluție ar putea fi construirea unor baraje temporare pentru protejarea stațiilor de captare a apei.

Pe Nistru, avertizarea cod galben este valabilă pe sectorul Naslavcea–Dubăsari, unde debitul apei este de aproape 40% din media multianuală. Între Dubăsari și Tudora este cod portocaliu, cu o scurgere de doar 25–30%.

„Aici, la Puhăceni, Nistrul s-a retras cu până la 10 metri, spun autoritățile. În locul apei au rămas porțiuni întinse de uscat și pământ crăpat. În unele zone au apărut chiar insulițe, iar malurile au început să se înnămolească”, relatează jurnalista Gabriela Suleac.

Principalul risc este ca debitul fluviului să scadă prea mult pentru a mai putea fi exploatat.

„Riscul este, desigur, într-o perspectivă, nu știu care, dacă s-ar diminua debitul de apă, să avem râul Nistru foarte îngustat. Desigur, cu apă în el, dar îngustat. Să-l putem trece în picioare cred că nu, pentru că oricum sunt adâncimi de doi-trei metri, mai spre mijlocul Nistrului. Cu siguranță asta va afecta fauna acvatică, asta e garantat”, a declarat primarul localității Puhăceni, Veaceslav Plămădeală.

Deocamdată, Stația de Irigare din Puhăceni pompează apă pe culturile agricole din zonă. Dacă nivelul fluviului continuă să scadă, captarea apei ar putea fi imposibilă.

„Noi acum am primit scrisoare de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, pentru că noi ne supunem dumnealor. Și ne-au preîntâmpinat că este posibil să facă un grafic unde noi să nu captăm toate asociațiile, pentru că în Republică sunt 30-40 de asociații ale utilizatorilor de apă, care se ocupă cu irigarea și care se află pe malul Nistrului. Posibil să ne facă un grafic ca noi, pe rând, să captăm apă, să pompăm apă la agricultori”, a menționat contabila Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Acva Grup”, Larisa Cioban.

Dacă pe Nistru avem avertizări coduri galbene și portocalii, pe râurile mici situația este şi mai gravă. Este cod roșu de secetă. Pe râul Cubolta, apa a dispărut aproape complet.

„Anii precedenți încerca un agent economic să pună o pompă în funcțiune pentru a iriga un mic teren cu o suprafață de până la cinci hectare, dar lipsa apei duce la secare totală. Aici suntem afectați și de agenții economici care sunt mai sus de satul Cubolta și anume mă refer la Moara de Piatră, Hăsnășeni, care irigă, eu zic, abuziv”, a declarat primarul comunei Cubolta, Alexandru Sîrbu.

Autoritățile au încercat să oprească irigațiile, însă agenții economici dețin autorizații legale. Astfel îi lasă pe localnicii din Cubolta fără nicio picătură de apă în râu. Pentru a salva ce se mai poate, autoritățile au început lucrări de decolmatare cu sprijin financiar obținut prin Programul „Interreg Next România – Republica Moldova 2021–2027”.

Recent, Guvernul a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile. Specialiștii spun că, la nevoie, nivelul apei în zona stațiilor de captare poate fi ridicat artificial prin instalarea unor baraje temporare. Autoritățile recomandă populației și agenților economici să utilizeze rațional apa. Avertizarea și harta zonelor afectate vor fi actualizate în funcție de evoluția situației hidrologice.