Râul Cubolta seacă: Autoritățile pregătesc lucrări de revitalizare

Râul Cubolta, unul dintre cele mai importante cursuri de apă mici din nordul Republicii Moldova, este grav afectat de seceta prelungită și de temperaturile ridicate. Debitul acestuia a scăzut semnificativ, iar în unele porțiuni albia a rămas fără apă. În acest context, autoritățile locale pregătesc lucrări de decolmatare și refacere a albiei, pentru a încerca revitalizarea râului.

Localnicii spun că situația s-a agravat treptat în ultimii ani. Unii afirmă că nivelul apei este foarte scăzut de aproximativ doi ani, în timp ce alții susțin că problema persistă de cinci-șase ani.

„Nu a fost mereu așa. Deja de doi ani nivelul apei este atât de scăzut. A fost un iaz foarte bogat și foarte frumos, iar la noi veneau și turiști”, a povestit un locuitor.

Potrivit specialiștilor, debitul normal al râului în această perioadă ar trebui să fie de 1,51 metri cubi pe secundă. În prezent, acesta este de aproximativ 0,083 metri cubi pe secundă, ceea ce reprezintă doar circa 10% din media multianuală.

„Conform ultimelor observații hidrologice, debitul actual al râului Cubolta este de aproximativ 0,083 metri cubi pe secundă. Acesta reprezintă doar circa 10% sau chiar mai puțin din debitul mediu multianual caracteristic acestei perioade a anului. În lipsa precipitațiilor semnificative, nivelul și debitul apei pot continua să scadă”, a declarat Mariana Prepeliță, inginera Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

Autoritățile locale speră să oprească degradarea râului printr-un proiect finanțat din Programul Interreg România–Republica Moldova. Anul trecut, Primăria Cubolta a obținut o finanțare nerambursabilă de 841 de mii de lei pentru lucrări de revitalizare.

Primarul comunei Cubolta, Alexandru Sîrbu, spune că localitatea se confruntă și cu probleme de alimentare cu apă, iar intervențiile planificate vizează atât decolmatarea albiei, cât și identificarea unor noi izvoare.

„Noi, în prima jumătate de sat, nu avem apă deloc. Acum suntem în proces de decolmatare pentru a transporta nămolul și a identifica noile izvoare, pentru a aduce râul la viață”, a declarat edilul.

Râul Cubolta izvorăște în apropierea localității Lipnic, raionul Ocnița, și se varsă în râul Răut, fiind unul dintre cele mai importante râuri mici din nordul Republicii Moldova.