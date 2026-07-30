Veaceslav Ioniță: Energocom este o căpușă în sistemul gazelor naturale

Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că compania de stat Energocom este o „căpușă” în sistemul gazelor naturale, iar rolul acesteia în relația cu Moldovagaz trebuie explicat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat publicației Ziua.md, în care economistul a criticat activitatea companiei și a abordat subiectul securității aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova.

Potrivit lui Ioniță, existența Energocom în actuala formulă ridică semne de întrebare.

„Energocom-ul, ca să fie foarte clar, este o căpușă. Există Moldovagaz, există Energocom și, de fapt, Energocom a luat rețelele Moldovagaz, pe care le-a dat tot la Moldovagaz. Vreau ca cineva să-mi explice foarte clar care este rolul Energocom-ului în această relație cu Moldovagaz”, a declarat expertul.

Economistul a criticat și ceea ce consideră a fi un tratament diferit aplicat companiilor Energocom și Moldovagaz.

„Cei din PAS s-au legat de Moldovagaz, dar de Energocom nu se ating. Înțeleg că Energocom este „a noastră”, iar Moldovagaz nu este „a noastră”. Nu. Orice agent economic care activează legal în Republica Moldova trebuie tratat în mod egal, indiferent de forma de proprietate”, a afirmat Ioniță.

Acesta a amintit că statul deține 35,33% din acțiunile Moldovagaz în mod direct și încă 13,44% prin intermediul Agenției Proprietății Publice, ceea ce înseamnă că controlează aproape 49% din companie.

În cadrul interviului, Veaceslav Ioniță a vorbit și despre securitatea energetică a Republicii Moldova, avertizând că țara rămâne vulnerabilă în cazul unor probleme la infrastructura de tranzit a gazelor din Ucraina.

Potrivit expertului, în prezent Republica Moldova utilizează infrastructura ucraineană pentru importurile de gaze naturale. În eventualitatea întreruperii acesteia, aprovizionarea s-ar baza aproape exclusiv pe gazoductul Iași–Ungheni–Chișinău, care are o capacitate de aproximativ un miliard de metri cubi anual, echivalentul a circa trei milioane de metri cubi pe zi.

„Pe timp de iarnă consumul este de aproximativ două ori mai mare. În condiții de criză, doar cu gazoductul Iași–Ungheni–Chișinău am putea asigura consumul minim necesar pentru supraviețuire, însă malul stâng al Nistrului ar rămâne neacoperit”, a avertizat Veaceslav Ioniță.