Bombardamente masive în Ucraina, Polonia a mobilizat avioane de vânătoare. Kievul a lovit din nou gigantul rus Wildberries

Rușii au bombardat masiv Ucraina în timpul nopții. Autoritățile au anunțat că cel puțin 13 oameni au murit în atacurile aeriene care au vizat inclusiv vestul țării, scrie Reuters. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și asigura spațiul aerian. Și Kievul a continuat să atace cel mai mare retailer online din Rusia.

Atacurile au avut loc în contextul întoarcerii președintelui Volodimir Zelenski din Statele Unite, unde acesta a declarat că omologul său american Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot.

Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, un martor al agenției Reuters afirmând că s-au auzit explozii la Kiev. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite în capitala ucraineană, au declarat serviciile de urgență, iar alte șase persoane, printre care doi copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava.

„O noapte întunecată” în orașul natal al lui Zelenski

În orașul natal al lui Zelenski, Kirvoi Rog, situat în centrul țării, două fete în vârstă de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele șase persoane ucise, iar opt au fost rănite în urma a ceea ce Oleksandr Vilkul, șeful consiliului de apărare al orașului, a descris ca fiind un atac direct al unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M.

„O noapte întunecată”, a scris Vilkul pe Telegram, adăugând că racheta, lansată din regiunea rusă Voronej, a lovit locuința unei familii numeroase, și a avertizat că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de urgență îndepărtează dărâmăturile.

În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze molozul pentru a ajunge la cei blocați, după ce rachetele rusești au avariat două blocuri de locuințe și au rănit 15 persoane, au declarat oficialii.

Avioane de vânătoare mobilizate de Polonia

Zelenski avertizase anterior că este probabil un atac rus de amploare, afirmând că siguranța ucrainienilor depinde de disponibilitatea aliaților de a furniza sisteme de apărare antirachetă.

Polonia, membră a Uniunii Europene și a NATO, a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian pe fondul atacurilor aeriene rusești, au declarat forțele armate poloneze pe X.

„Avioanele de vânătoare și un avion de avertizare timpurie și-au început operațiunile, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și sistemele de recunoaștere radar au atins starea de alertă”, au precizat acestea, adăugând că măsurile au caracter preventiv.

Ce spune Rusia

Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forțele sale au lovit „instalații militare” pe teritoriul Ucrainei, în zone cuprinse între capitala Kiev și orașele Lviv și Dnipropetrovsk, precum și trei nave de marfă.

Navele comerciale, pe care ministerul le-a acuzat că transportau arme și echipament militar, au fost lovite în apropierea orașului Odesa, de la Marea Neagră, a precizat Ministerul pe Telegram.

Ucraina continuă atacurile asupra celui mai mare retailer online din Rusia

Un depozit al celui mai mare retailer online rus, Wildberries, a luat foc în orașul Penza, din vestul țării, în urma unui atac cu drone al Ucrainei, a declarat pe Telegram guvernatorul regional Oleg Melnichenko.

O persoană a fost rănită și aproximativ 200 de persoane au fost evacuate de la fața locului, a oficialul rus, la doar o zi după ce compania, care a devenit o țintă frecventă a atacurilor Ucrainei, a evacuat o altă unitate din centrul Rusiei.

Wildberries și-a redirecționat lanțurile de aprovizionare după atacul de la Penza, a anunțat compania pe Telegram.

Pierderi pentru Wildberries

Pierderile sale agravează suferința rușilor obișnuiți, dintre care unii au făcut din vânzările online principala sursă de venit, în timp ce Ucraina continuă să lovească instalațiile energetice și rafinăriile, adâncind criza combustibilului în cea mai mare țară din lume ca suprafață.

Atacurile cu drone au avariat recent peste 10 depozite ale Wildberries, distrugând aproximativ 10% din capacitatea de stocare și provocând pierderi pentru zeci de mii de întreprinderi mici care utilizează platforma, afirmă compania și autoritățile locale.

Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a avertizat că ar putea fi nevoită să majoreze fondurile alocate pentru pierderi din credite, pe măsură ce atacurile asupra Wildberries afectează finanțele comercianților online și ale furnizorilor acestora.

Rusia a doborât în total 258 de drone peste noapte, a declarat Ministerul rus al Apărării. Această cifră include zonele din Ucraina ocupate de Rusia.