Cum funcționează lobby-ul economic al Rusiei în Uniunea Europeană

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, 27 de state UE au impus Rusiei 13 runde de sancțiuni, făcând mai dificilă pentru statul agresor comerțul cu petrol, cărbune, cherestea și alte materii prime. Cu toate acestea, rămâne o breșă serioasă în regimul de sancțiuni: industria europeană continuă să cumpere materii prime clasificate drept „critice” sau „strategice” în cantități masive. Vânzările prin aceste patru companii deținute de oligarhi ruși au adus peste 20 de miliarde de dolari bugetului rus în 2022: RUSAL (Suedia și Irlanda), Norilsk Nickel (Finlanda), NLMK (Belgia, Danemarca, Italia, Franța) și VSMPO-AVISMA. (Germania). Acest lucru este echivalent cu peste 6.500 de rachete balistice Iskander-M sau 400 de bombardiere Su-34, pe care Rusia le folosește zilnic pentru a bombarda orașele ucrainene din apropierea frontului și de la granița cu Ucraina, susține Solomya Khoma într-un comentariu pentru Ukrainska Pravda. Ce este în neregulă cu titanul rusesc? Corporația rusă VSMPO-AVISMA este principalul producător și exportator de titan în Europa. Primind fonduri din vânzări în Occident, compania joacă un rol strategic pentru complexul militar-industrial rus. În special, furnizează titan pentru producția de bombardiere SU și TU, nave de patrulare și submarine de pe care Rusia lansează rachete de croazieră Kalibr, precum și pentru producția de rachete balistice și intercontinentale Bulava și Topol-M, pe care Kremlinul le folosește pentru ameninta lumea. Produsele din titan VSMPO-AVISMA sunt achiziționate și de producătorul de arme Kalashnikov.

Unul dintre coproprietarii acestei corporații de titan (25% din acțiuni și o acțiune de control) este o companie de stat rusă Rostec, care se află sub sancțiunile UE și SUA pentru că a lucrat pentru complexul militar-industrial rus și este, de fapt, , un producător de tancuri T-90 Proryv și UAV-uri Lancet. Un alt proprietar este oligarhul rus Mihail Shelkov (66,42% din acțiuni). În 2022, titanul rusesc a fost scos în ultimul moment din propunerile de includere în listele de sancțiuni. Această decizie a fost blocată de Franța și alte state membre UE din cauza dependenței de cel mai mare producător de avioane comerciale, Airbus. Astfel, din cauza absenței restricțiilor de sancțiuni, AVISМА este în măsură să desfășoare activități comerciale și economice cu companii europene în mod direct, achiziționând echipamentele și resursele necesare pentru operațiunile sale. Acest echipament poate fi folosit și de complexul militar-industrial rus.

operațiunile AVISMA în UE

AVISMA își desfășoară principalele activități în UE prin filiala sa germană VSMPO-Tirus GmbH, cu sediul la Frankfurt. Numai în 2022, a vândut UE 15.000 de tone de titan rusesc în valoare de 370 de milioane de dolari, iar în 2023 – cel puțin 345 de milioane de dolari (cifrele exacte nu sunt disponibile publicului). Potrivit Washington Post , cei mai mari cumpărători au fost companii din Germania, Franța, Statele Unite și Marea Britanie. Boeing și Airbus au fost printre principalii clienți până în 2022. Cu toate acestea, în martie 2022, Boeing a anunțat că abandonează titanul rusesc. În decembrie 2022, Airbus a promis de asemenea că va abandona titanul rusesc. Dar, conform datelor vamale analizate de Disclos and Investigate Europe (IE), între 24 februarie 2022 și 14 martie 2023, Airbus a achiziționat titan rusesc în valoare de 22,8 milioane de dolari. Acesta este de patru ori mai mult decât în ​​ultimele 13 luni. În plus, companiile pot cumpăra metal prin intermediari sau pot cumpăra produse finite din titan rusesc. De exemplu, producătorul francez de motoare și trenuri de aterizare Safran și compania britanică Rolls-Royce, care produce motoare pentru Airbus și Boeing, au anunțat în 2022 că nu vor mai cumpăra titan rusesc, dar importurile au continuat pe tot parcursul anului 2022 și 2023. În aprilie 2024, Reuters a mai raportat că, în ciuda sancțiunilor impuse AVISMA, guvernul canadian a permis Airbus să folosească titan din Rusia în producția aeronavelor lor. Acesta ar putea deveni un exemplu prost pentru țările europene, slăbind și mai mult efectele politicii de sancțiuni. Lobby rusesc în UE Moscova folosește cu pricepere dependența UE de materiile prime rusești pentru a influența politica de sancțiuni a blocului. În noiembrie 2023, de exemplu, companiile afiliate ruși ale grupului NLMK (cu fabrici în Belgia, Danemarca, Franța și Italia) și compania Vitkovice Steel (Republica Cehă) au făcut lobby pentru relaxarea sancțiunilor la importurile de oțel din Rusia. Ca atare, în cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni adoptat în decembrie 2023, UE a extins cotele pentru plăcile de oțel rusești (tagle metalice) cu încă patru ani. Extinderea cotelor nu îi obligă pe producătorii europeni să caute modalități de a-și diversifica aprovizionarea cu materii prime, ci le permite în schimb să continue să facă parte din „poolul metalurgic” al Rusiei și să rămână dependenți de Moscova. Interesant este că Republica Cehă și Belgia, țările care au făcut lobby pentru decizia la nivelul UE, sunt legate prin prezența sau legăturile lor comerciale cu amintita oțelărie rusă NLMK, deținută de oligarhul rus Vladimir Lisin. În aprilie 2024, NLMK a raportat o creștere cu 25,8% a profitului net pentru 2023, până la 209,37 miliarde RUB (3,22 miliarde USD). În plus, extinderea cotelor pentru producătorii ruși la nivelul UE a fost influențată și de producătorii de oțel cehi care au făcut presiuni asupra autorităților. În noiembrie 2023, sindicatul siderurgic OS KOVO a organizat o grevă masivă care a implicat aproximativ 1 milion de oameni. Din „coincidență”, șeful sindicatului, Roman Durcho, este membru al Consiliului de Supraveghere al Vítkovice Steel, cel mai mare lobbyist de cotă. Vitkovice Steel a fost deținut anterior de holdingul Evraz al oligarhului rus Roman Abramovici. În 2014, Vítkovice Steel a fost cumpărată de un grup de companii înregistrate în Cipru. Potrivit anchetei, acestea sunt deținute de banca de investiții de stat rusă Vnesheconombank (VEB), care a fost sancționată de Uniunea Europeană din cauza invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. În 2022, Oficiul Ceh de Analiză Financiară (Úřad pro finanční analýzu, FAÚ) a blocat activele Vítkovice Steel. Cu toate acestea, conducerea companiei neagă orice legătură cu Moscova, iar din mai 2024, aceasta continuă să funcționeze. Este clar că profiturile Moscovei din vânzarea de titan sau oțel nu sunt miliardele pe care Rusia le câștigă din vânzarea combustibililor săi fosili, inclusiv țiței și gaze naturale lichefiate (GNL). Cu toate acestea, aceasta este încă o pârghie prin care Kremlinul exercită presiune politică asupra unor sectoare întregi ale industriei globale și nu numai. Ca și în cazul mituirii politicienilor europeni din Germania, Franța, Polonia, Belgia, Țările de Jos și Ungaria pentru a influența alegerile UE și a răspândi narațiuni favorabile Moscovei, Rusia folosește corporațiile sale afiliate pentru a influența guvernele europene. Acest lucru creează o situație dublă: partenerii europeni oferă Ucrainei asistență financiară și de altă natură pentru a respinge agresiunea rusă, adesea de milioane de euro, în timp ce, în același timp, prin cumpărarea de materii prime rusești și extinderea cotelor, ei sprijină capacitatea Rusiei de a-și continua. război ilegal împotriva Ucrainei. Acest fapt nu numai că neagă ajutorul, dar permite și Rusiei să prelungească războiul.

