Cum sa construiti un website pentru cursuri online cu WordPress

Sunteti profesor, lector sau pedagog si doriti sa creati un curs online? Sau poate sunteti expert intr-un anumit domeniu / subiect si doriti sa il monetizati? V-ati gandit vreodata sa va construiti propriul website pentru cursuri online?

In acest articol va vom ghida prin etapele necesare pentru crearea unui website pentru cursuri online utilizand WordPress. Vom acoperi tot ceea ce trebuie sa stiti, inclusiv cum sa configurati WordPress, care sunt cele mai bune pluginuri WordPress pentru cursuri online si cum puteti crea un curs online folosind un plugin WordPress gratuit.

De ce sa creati o platforma de cursuri online (e-learning)?

Daca nu sunteti familiarizat cu site-urile de invatare online s-ar putea sa va intrebati ce inseamna mai exact termenul e-learning. Nu va faceti griji – este destul de simplu.

Website-urile e-learning sunt site-uri web cu continut educational. Acest continut educational poate fi formal (cum ar fi prelegeri universitare, cursuri destinate studentilor) sau poate fi mai informal (cum ar fi un curs de web design sau de gatit).

Acronimul folosit pentru a descrie aceste tipuri de site-uri web este LMS, care inseamna Learning Management System (sistem de management al proceselor de invatare). Exista astazi numeroase astfel de website-uri, care acopera practic orice tip de cursuri la care va puteti gandi.

De ce aveti nevoie de un website pentru cursuri online?

Daca sunteti educator, profesor sau doriti doar sa va impartasiti cunostintele, cu siguranta ar trebui sa creati o platforma e-learning.

Iata cele mai importante 3 motive pentru care aveti nevoie de un sistem de management al proceselor de invatare (LMS):

1. Ofera un cadru pentru crearea si oferirea de cursuri

In loc sa faceti totul de la zero, puteti folosi acest sistem de management al proceselor de invatare pentru a construi programe, planuri de lectii si alte elemente. Acest lucru va creste productivitatea si face intregul proces mai putin complex.

2. Construiesc un public

Daca nu aveti un site web, pierdeti o oportunitate grozava de a aduna abonati noi. Desi ati putea crede ca Facebook, Twitter si alte retele sociale sunt suficiente, acestea sunt doar o piesa a puzzle-ului. In plus, ar trebui sa aveti un site web care va permite sa va valorificati publicul.

3. Va compenseaza financiar munca

Una dintre cele mai mari satisfactii ale construirii unui site web eLearning este sa fiti recompensat financiar pentru munca grea. Combinand un sistem de management al proceselor de invatare cu un plugin de comert electronic precum WooCommerce, puteti obtine venituri din cursurile dvs.

Aceste plugin-uri va permit sa utilizati orice tip de model de afaceri doriti, de la cursuri cu achizitie unica pana la abonamente si cam tot ce se afla intre acestea. Odata ce invatati cum sa creati un curs online, le puteti face cu usurinta si pentru diferite subiecte.

Cele mai bune exemple de website-uri de e-learning

Exista multe exemple de site-uri de e-learning, cu mii de cazuri de utilizare diferite. Un astfel de exemplu este Yoast Academy. Yoast este cel mai popular plugin SEO pentru WordPress, iar Yoast Academy ii ajuta pe studenti sa invete cum sa-l foloseasca. Platforma de invatare este utilizata aici pentru a crea o varietate de cursuri despre SEO pentru mii de utilizatori din intreaga lume.

Un alt exemplu este How to Network, care ofera cursuri de certificare IT cursantilor sai. Cursurile sunt video streaming pentru diferite certificari de la companii precum Cisco si Microsoft.

Ce pluginuri WordPress pentru cursuri online puteti utiliza?

Exista multe pluginuri de eLearning pe care le puteti folosi. Vom discuta despre cateva din cele mai bune.

LearnDash

LearnDash este un sistem de management al proceselor de invatare WordPress creat de si pentru profesionistii din domeniul educatiei. Prin urmare, este foarte puternic, flexibil si plin de functii utile. Include chestionare, experiente de invatare captivante, mementouri de reinnoire si o multime de alte functionalitati. Acest plugin accepta orice model de pret pe care ati dori sa il utilizati – membership, abonamente, vanzari unice, pachete, si altele.

MemberPress

MemberPress este un plugin WordPress all-in-one membership, plin de functii. Il puteti utiliza pentru a crea orice fel de site membership, inclusiv un portal educational care ofera acces la cursuri contra cost. Cu ajutorul acestuia puteti crea usor pagini si nu necesita experienta tehnica.

Sensei

Sensei este un add-on pentru WooCommerce, care este cea mai populara solutie de comert electronic din lume. Se integreaza direct cu WordPress si simplifica crearea de materiale educationale precum lectii, chestionare, cursuri, examene si alte tipuri de continuturi. Nimic din toate acestea nu necesita cunostinte de codare, ceea ce este un beneficiu pentru orice utilizator non-tehnic.

Partea cea mai buna este ca Sensei este absolut gratuit de utilizat, ca si WooCommerce. Daca doriti sa utilizati functii mai avansate, va trebui sa obtineti pluginul WooCommerce Paid Courses la un pret de 129 usd/an.

Daca sunteti in cautarea unei solutii simple, gratuite, care functioneaza bine cu elementele de baza WordPress precum WooCommerce, Sensei este o alegere excelenta pentru orice proiect.

WP Courseware

WP Courseware este un plugin popular care faciliteaza crearea unui site web educational. Dispune de un generator de cursuri de tip drag-and-drop, integrari cu pluginuri WordPress eCommerce, servicii de marketing prin e-mail, sarcini si cerinte de curs. Practic, orice se refera la crearea unui sistem eLearning puternic.

Puteti adauga orice tip de media dorit, de la imagini, videoclipuri, text, incarcari de fisiere si alte continuturi multimedia. In plus, puteti avea un numar nelimitat de cursuri si adepti, continut structurat, roluri de instructor si multe alte optiuni de personalizare.

LifterLMS

LifterLMS este un plugin de generare de cursuri destinat afacerilor online si programelor de formare. Puteti crea cursuri, chestionare si alte materiale educationale folosind sistemul sau de tip drag-and-drop.

Cursurile in sine pot fi simple sau pot avea mai multi pasi si mai multi instructori. Puteti utiliza orice tip de model de afaceri care va place, de la o singura plata pana la abonamente. Nu sunt necesare alte pluginuri de comert electronic pentru configurare, ceea ce este un bonus. Detine multe instrumente care va ajuta sa va mentineti elevii implicati.

Tutor LMS

Tutor LMS este un plugin freemium care va permite sa creati cursuri online. Puteti crea chestionare, puteti interactiona in cadrul lectiilor, puteti oferi rapoarte elevilor si alte materiale educationale. Totul este drag-and-drop si nu necesita cunostinte de codare.

Pluginul de baza este gratuit, putand adauga functionalitati suplimentare contra cost. Acestea includ posibilitatea de a oferi certificate, notificari prin e-mail, un cos de cumparaturi si alte caracteristici.

MasterStudy LMS este un plugin freemium pentru crearea de site-uri web educationale WordPress. Puteti crea chestionare, cursuri si alte elemente folosind editorul sau vizual.

Detine sistem de mesagerie, spatiu pentru teste, rezultate ale testului, anunturi cursuri, liste de dorinte, un cos de cumparaturi si un generator de cursuri. Totul este adaugat prin shortcode-uri.

Pluginul de baza este gratuit de utilizat, ceea ce il face mai accesibil decat alte optiuni. Exista, de asemenea, functionalitati suplimentare contra cost, cum ar fi un generator de certificate si un email manager.

Construirea unui website de e-learning pas cu pas

Acum ca sunteti familiarizat cu diferitele pluginuri e-learning disponibile, vom parcurge procesul de creare a unui website de cursuri online. Per ansamblu, intregul proces nu este prea lung sau complicat.

Pasul 1: Configurati WordPress

In primul rand, va trebui sa va configurati site-ul WordPress. Pentru a face acest lucru, trebuie sa achizitionati un plan de gazduire web si un nume de domeniu. Va recomandam un plan de gazduire WordPress, deoarece se va ocupa de multe dintre aspectele mai tehnice pentru dvs.

Dupa ce ati achizitionat un nume de domeniu si pachetul de gazduire web, este timpul sa instalati WordPress. De obicei, acest lucru se face prin furnizorul dvs. de gazduire sau prin control panel. Expertul de configurare este foarte usor de urmarit si dureaza doar cateva minute.

In continuare trebuie sa alegeti o tema. Pentru a instala tema, accesati Appearance > Themes din bara laterala WordPress, apoi faceti click pe butonul Add New. Cautati tema dorita, instalati-o si activati-o.

Instalati un template care credeti ca este potrivit pentru website-ul dvs. de cursuri online. Pentru a instala template-ul accesati Appearance > Starter Templates din bara laterala. Puteti alege daca doriti sa previzualizati template-ul, sa importati site-ul complet sau sa importati o anumita pagina din sablon. Deoarece avem un site nou-nout, faceti click pe butonul Import Complete Site.

Acum aveti o tema de eLearning complet instalata si configurata pe site.

Securizati WordPress pentru a va pastra cursurile, studentii si datele in siguranta. Exista multi pasi pe care ii puteti face pentru a va securiza site-ul – utilizarea pluginurilor actualizate, crearea unei parole puternice si utilizarea unui firewall. Va recomandam sa utilizati un plugin de securitate WordPress precum Sucuri sau Wordfence. Ambele sunt simplu de instalat si configurat si va vor mentine site-ul in siguranta.

Pasul 2: Instalati pluginul e-learning

Instalati pluginul e-learning pe care doriti sa il utilizati, accesand Plugins > Add New din bara laterala WordPress. Dupa ce ati instalat pluginul, activati-l.

Pasul 3: Configurati sistemul de management al proceselor de invatare

Dupa instalarea pluginului e-learning, puteti seta cateva dintre functionalitatile de baza generale, referitoare la curs sau de monetizare, in functie de preferinte, din Settings.

Pasul 4: Adaugarea de cursuri

In continuare, puteti adauga cursuri, introducand numele cursului si descrierea. Puteti seta numarul maxim de studenti si nivelul de dificultate sau orice alte optiuni si preferinte aveti.

Pasul 5: Restrictionarea cursurilor la membrii platitori

Odata ce adaugati cursuri, cel mai probabil veti dori sa le oferiti doar anumitor tipuri de utilizatori (ex. platitori) . Pentru a face acest lucru, trebuie sa adaugati un produs si apoi sa il conectati la cursul dvs. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este cu WooCommerce.

Pentru a crea un produs in WooCommerce, accesati Products > Add New bara laterala WordPress. Completati numele si descrierea. Adaugati pretul si bifati caseta Virtual.

Apoi, adaugati orice alte setari pe care doriti sa le includeti, cum ar fi categoria produsului, etichetele produsului, descrierea scurta a produsului, pretul de vanzare si multe altele. Cand ati terminat, publicati produsul.

Reveniti la curs si derulati in jos la sectiunea Add Product. Gasiti produsul si adaugati-l.

Ca pas final, asigurati-va ca ati configurat WooCommerce (sau alt serviciu de plata) in pagina Settings, din fila WooCommerce. Va trebui sa aveti WooCommerce configurat pentru ca acesta sa functioneze.

Crearea unei pagini de inregistrare

Acum ca aveti un curs configurat, este timpul sa creati o pagina de inregistrare. Aceasta va fi pagina in care studentii se pot inscrie si se pot inregistra la cursurile dvs. Puteti utiliza editorul Gutenberg pentru a crea aceasta pagina.

Promovarea site-ului de eLearning

Exista o multime de strategii de marketing diferite dar va recomandam sa faceti cel putin trei lucruri:

Utilizati tehnici de marketing prin e-mail

. Marketingul prin e-mail este o modalitate foarte puternica de a va construi un public si de a va comercializa produsele.

Adaugati continut original si de valoare pe blogul dvs.

A avea un continut grozav este poate cea mai buna modalitate de a-i determina pe oameni sa va viziteze site-ul web, sa va vada cursurile si sa cumpere unul.

Creati o pagina de destinatie pentru conversii.

Avand o pagina de destinatie eficienta, puteti creste rata de conversie si puteti vinde mai multe cursuri.

Utilizarea jocului in e-learning

Jocurile sunt o metoda excelenta de utilizat in eLearning. Predarea prin joc este adesea mai eficienta decat predarea intr-o maniera simpla. Si exista multe idei de implementare a jocurilor in cursurile dvs. Iata cateva:

Adauga provocari la fiecare lectie

– De exemplu, nu adaugati doar sarcini simple, ci includeti provocari de diferite niveluri – usoare, medii si dificile.

Tineti un clasament

– Concurenta este o modalitate excelenta de a conduce la actiune. Daca rezultatele cursului dvs. pot fi facute publice, luati in considerare adaugarea unui clasament public care sa arate rezultatele tuturor.

Conferiti insemne

– Insignele sau emblemele, sunt o modalitate excelenta pentru utilizatori de a-si etala realizarile.

Adaugati niveluri secventiale

– La fel ca intr-un joc obisnuit, a avea niveluri numerotate care duc de la unul la altul este motivant pentru utilizator.

Concluzie

Indiferent daca sunteti profesor, lector sau un pedagog cu cunostinte si doriti sa va impartaseasca abilitatile online, veti dori cu siguranta sa creati un site de e-learning!

Cu WordPress si un plugin specializat pentru a dezvolta un sistem de management al proceselor de invatare (LMS) precum cele enumerate mai sus, crearea unui website pentru cursuri online este foarte usoara. In plus, il puteti monetiza cu usurinta conectand WooCommerce sau alt plugin de plata.