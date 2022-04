Cum să mâncăm de Paște ca să nu ne îngrășăm

Nutritionistul italian Gianluca Mech ne ofera sfaturi utile despre cum sa avem parte de o masa sanatoasa in ziua de Paste, fara sa renuntam insa la gusturile bogate care ne mangaie papilele gustative.

Carnea de miel, inlocuita cu friptura de curcan

„Sfatul meu este sa incercati sa urmati principiile unei diete sanatoase chiar si cu ocazia mesei de Paste. Va recomand o masa din care sa nu lipseasca cerealele, legumele, pestele sau carnea alba, fructele si leguminoasele. V-as recomanda, de asemenea, sa incercati sa inlocuiti carnea rosie de miel cu carne alba. Spre exemplu, cea de curcan”, declara Gianluca.

Portii mici – calitate in detrimentul cantitatii

”Aveti grija la dimensiunile portiilor de mancare. Acestea nu trebuie sa fie mari. Tineti minte ca intotdeauna conteaza calitatea, nu cantitatea. Mancati incet si savurati pe deplin fiecare inghititura. Astfel, senzatia de satietate se va instala mult mai repede. In plus, nu veti avea tendinta sa mancati mai mult decat de obicei. Veti reusi astfel sa nu va supraincarcati organismul din prima zi”, explica specialistul.

Ceai de plante dupa masa

”Dupa masa de Paste, savurati in voie un ceai de plante. Asta ajuta la stimularea functiilor digestive si metabolice, purificand ficatul si intestinele”, recomanda Gianluca Mech.

Deserturile, consumate cu moderatie

”Bineinteles ca deserturile nu pot lipsi de pe masa de Paste. Limitati-va la o felie de cozonac! De asemenea, va puteti indulci cu putina ciocolata neagra. Consumata cu moderatie, aceasta este extrem de hranitoare si ne ajuta sa avem o stare de bine. Moderatia este cheia unei diete echilibrate”, adauga nutritionistul.

Cate oua rosii e sanatos sa mancam?

”Daca nu ai probleme legate de colesterol, iar dieta ta nu abunda in grasimi, poti manca un ou fiert pe zi. Daca incerci sa iti tii in frau nivelul colesterolului, nu e recomandat sa consumi mai mult de 3 oua pe saptamana. Iar aceste recomandari sunt valabile atat de Paste, cat si in restul timpului”, spune Gianluca Mech.

Cozonac si pasca

Cozonacul si pasca nu lipsesc de pe masa de Paste. Asta cu siguranta. Optati insa pentru cele facute in casa in detrimentul celor pe care le gasim in comert. Acestea din urma contin tot felul de ingredente nesanatoase. Si aici ma refer la conservanti, coloranti, agenti de ingrosare, agenti de umezire, emulsifianti, corectori de aciditate, stabilizatori, etc. Folositi ingrediente naturale sau, de ce nu, optati pentru o reteta vegana. Folositi cat mai putin zahar, umplutura si renuntati la orice tip de glazura. In plus, nu exagerati cu mancatul. Incercati sa va rezumati la o felie de cozonac sau pasca pe zi.

Painea in perioada Pastelui

”Mesele de sarbatoare sunt automat compuse din alimente mai grele decat de obicei. Daca vreti sa va rasfatati cu preparate traditionale, incercati sa renuntati pe cat posibil la paine in aceasta perioada. Sau cel putin sa o inlocuiti cu paine care contine o cantitate ridicata de cereale si obtinuta 100% din faina de grau integral. Aceasta contine fibre insolubile ce ajuta la o mai buna digestie, dar si la prevenirea cancerului de colon”, este de parere specialistul.

.