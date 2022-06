Cum să vă simţiţi bine în timpul verii

DESHIDRATAREA.

Apare atunci când corpul pierde lichide în cantităţi mari. Vara este perioada când acest fenomen ia amploare. Fiecare dintre noi, cel puţin o dată, a avut stare de leşin, ameţeală sau uscăciune în gât. Acestea sunt primele simptome că e timpul de băut lichide. Medicii ne recomandă ca în aceste perioade să consumăm până la trei litri de apă plată pe zi, evitând băuturile dulci sau cele carbogazoase, care ne readuc senzaţia de sete. Încercaţi să reduceţi consumul de cafea, deoarece aceasta are tendinţa de a mări eliminarea de fluide din organism, la fel ca şi alcoolul. Ar fi bine ca lichidele să aibă temperatura camerei – dacă vă aventuraţi să beţi băuturi reci, creşte probabilitatea de a răci. Un alt sfat care vă va ajuta să evitaţi deshidratarea este să purtaţi haine din stofe naturale, de culori deschise, astfel veţi permite pielii să respire.

În timpul verii trebuie să acordaţi o atenţie sporită şi alimentaţiei. Nu uitaţi de fructele şi legumele proaspete. Merele, castraveţii, roşiile, salata sunt doar câteva alimente ce conţin un procent ridicat de apă. Evitaţi mâncarea fierbinte pentru că va adăuga căldură organismului. În cazul efortului fizic, beţi apă cât mai des în cantităţi mici, ca să menţineţi în organism un nivel constant de lichide. Nu permiteţi să ajungeţi la starea de sete, aceasta fiind un semnal de alarmă că procesul de deshidratare a început.

ATENŢIE LA PIELE.

Atât pe timp rece, cât şi în sezonul cald al anului, pielea este supusă multor teste severe. Vara este perioada când toate problemele de piele se agravează, începând de la iritaţiile cronice până la pielea uscată şi deshidratată. Pentru ca toate acestea să vă ocolească, este nevoie de o îngrijire corectă şi corespunzătoare tipului de piele pe care îl aveţi. Medicii dermatologi recomandă folosirea zilnică a produselor pentru protecţie de radiaţiile UV, pentru a evita arsurile ce pot fi provocate în urma expunerii la soare. Dar nu e tot. Fiţi atenţi la ceea ce purtaţi. Pe timp de vară se recomandă ca garderoba să fie alcătuită doar din haine din fibre naturale, pentru a evita sufocarea pielii.

Nu mergeţi la plajă între orele 11 şi 16 – expunerea la soare în acest interval de timp vă poate provoca cancerul de piele, iar dacă suferiţi de afecţiuni cardiovasculare doar vă veţi agrava starea. Duşurile sunt binevenite şi chiar recomandate, dar evitaţi statul îndelungat sub jetul de apă sau băile de lungă durată, fiindcă astfel riscaţi să distrugeţi stratul protector natural al pielii. Utilizaţi creme hidratante care vor răsfăţa pielea făcând-o moale şi netedă. În ceea ce priveşte produsele cosmetice de înfrumuseţare trebuie să fiţi vigilenţi. Vara din cauza căldurii porii se dilată, ceea ce poate duce la afecţiuni serioase ale tenului. În general, în acest anotimp pielea nu necesită prea multă cremă. Încercaţi să renunţaţi la fondul de ten, înlocuindu-l cu pudră.

CE, CÂT ŞI CUM MÂNCĂM.

Dacă în fiecare zi respectaţi principiile unei alimentaţii corecte, atunci veţi avea doar de câştigat. Vara, din cauza temperaturilor înalte, creşte lista produselor înscrise în grupa de risc. Unul dintre principiile necesare de urmat este utilizarea fructelor şi a legumelor. Acestea nu doar că îţi vor asigura necesarul de vitamine, minerale şi apă, dar te vor ajuta să te simţi plin de energie. Mâncărurile grase şi prăjite ar trebui înlocuite cu cele fierte sau preparate pe abur. Lactatele, deşi fac parte din alimentele incluse în grupa de risc din cauza alterării rapide, trebuie consumate zilnic. În special, iaurturile îmbogăţite cu bacterii probiotice care stimulează digestia întăresc sistemul imunitar şi furnizează calciul necesar organismului. Beţi apă! Apa activează metabolismul şi ajută la buna funcţionare a rinichilor. Cu ajutorul apei veţi elimina toxinele din organism, iar tenul va avea un aspect sănătos. Evitaţi luarea oricărei mese cu patru-cinci ore înainte de culcare, asta vă va asigura un somn liniştit şi sănătos.

* Canicula este o consecinţă directă a încălzirii globale. Din an în an acest fenomen ia amploare, au loc modificări în lumea vegetală şi cea animală, înregistrându-se dispariţii a unor specii din cauza insuficienţei de apă.

* Trebuie să reduceţi consumul de alimente sărate – sarea reţine lichidele în organism ceea ce reprezintă factorul de risc pentru sănătate. De aici pot apărea afecţiuni cardiovasculare, senzaţia de balonare şi creşterea tensiunii arteriale.

* Vara deseori se întâmplă să aveţi senzaţia de umflare a picioarelor, iar cauzele pot fi diferite: statul îndelungat în picioare sau şezutul pe scaun, reţinerea lichidelor în organism sau insuficienţa venoasă. Pentru a rezolva situaţia, în momentul de relaxare de după serviciu stai întinsă în pat, iar sub călcâie pune câteva perne astfel încât picioarele să fie mai sus decât restul corpului.

* Chipiurile şi pălăriile sunt doar câteva accesorii ce vă pot ajuta să evitaţi insolaţia. Expunerea la soare cu capul descoperit conduce la insolaţie, iar consecinţele acesteia pot fi grave, uneori ajungându-se la internarea în spital.