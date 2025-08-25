Ochi internaționali asupra alegerilor: ENEMO supraveghează scrutinul din 28 septembrie

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a demarat oficial misiunea de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie, la invitația Comisiei Electorale Centrale (CEC). Scopul principal este de a verifica respectarea standardelor democratice, transparența procesului electoral și aplicarea recomandărilor făcute la scrutinurile precedente, pentru a crește încrederea cetățenilor în rezultate.

Echipa de experți ENEMO este alcătuită din șase membri acreditați, detașați la Chișinău, care vor analiza fiecare etapă a procesului electoral. Observatorii se vor întâlni cu autorități locale, partide politice, candidați, organizații civice, instituții media și parteneri internaționali pentru a identifica punctele forte și vulnerabilitățile scrutinului. În cadrul misiunii, se va evalua modul în care recomandările anterioare ale observatorilor internaționali și naționali au fost implementate și respectate.

Constatările preliminare ale misiunii vor fi făcute publice imediat după încheierea votului, oferind o primă imagine asupra desfășurării procesului. Raportul final, detaliat și însoțit de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor electorale viitoare, va fi publicat la aproximativ două luni după scrutin. Acesta va include observații despre integritatea procesului, accesul cetățenilor la informație și funcționarea corectă a secțiilor de vot.

ENEMO reunește 22 de organizații membre din 18 țări ale Europei Centrale, de Est și Asiei Centrale, având ca obiectiv promovarea democrației și responsabilizarea guvernelor prin creșterea transparenței electorale. Misiunile organizației se bazează pe standarde internaționale și legislația națională a țării gazdă, iar observatorii internaționali semnează un cod de conduită și acționează imparțial pe tot parcursul scrutinului.

Prin această misiune, ENEMO urmărește nu doar monitorizarea alegerilor, ci și consolidarea încrederii publicului în procesele democratice din Moldova. Recomandările organizației contribuie la corectarea deficiențelor identificate și la întărirea sistemului electoral, astfel încât scrutinul să fie transparent, echitabil și conform standardelor internaționale.