Cum sunt delapidați banii contribuabililor europeni și banii bugetari alocați prin programul „Satul European”

In noiembrie 2023, dna Natașa Bezerău, alături de Partidul Schimbării a câștigat mandatul de primar în comuna Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei.

La scurt timp, dna Bezerău a descoperit următoarele:

1. Proiectele de infrastructură implementate în perioada ex-primarului PAS, dna Ala Guzun (2019-2023), în trecut membru al Partidului Socialiștilor, au fost implementate cu grave abateri de la documentația de proiect, iar materialele de construcție, deși indicate în devize, au fost delapidate.

1.1. CANALIZARE

1.1.1. Proiectul „Sanitația pentru Bilicenii Vechi”, în valoare de 10 milioane 120 mii lei, finanțat prin programul „Satul European” și Guvernul României, a fost verificat de noua conducere a Primăriei Bilicenii Vechi, care a constatat lipsa unor materiale esențiale (strat de nisip și pietriș sub trasee de circa 6,9 km liniari), deși acestea au fost achitate antreprenorului „Valdcongrup” SRL în sumă de 678.027 mii lei.

1.1.2. In rezultatul delapidării fondurilor și executarii lucrărilor cu grave încălcări, rețelele de canalizare nu pot fi exploatate. Pentru a reabilita acest proiect este nevoie de excavat 6,9 km liniari de trasee și de efectuat lucrările de la zero. Lucrările respective vor costa câteva milioane de lei, mijloace care trebuie identificate din surse necunoscute, or este cert că nu trebuie să ne facem iluzii că aceste prejudicii vor fi vreodată incasate de la compania care a executat lucrările și a furat comuna.

1.1.3. Dna Bezerău a sesizat CNA, iar în urma documentării s-a stabilit tentativa de corupere a primarului pentru acceptarea lucrărilor fără verificare. CNA a efectuat percheziții, au fost reținute persoane, iar dosarul penal se află în continuare în faza de urmărire penală la CNA și Procuratura mun. Bălți. Mai mult, au existat câteva tentative de intimidare prin crearea unui pericol real pentru viața și sănătatea dnei Bezerău, urmate de mai multe tentative de corupere.

1.2. APEDUCT

În cadrul proiectului de construcție a apeductului din s. Bilicenii Vechi au fost depistate abateri majore, inclusiv lipsa conductelor pe un sector de 302 m și lipsa patului de nisip pe circa 32,7 km (!) de rețea, deși lucrările au fost indicate ca executate și achitate. Neregulile au fost constatate în urma verificărilor documentare și a inspectării în teren, fiind depuse plângeri către instituțiile competente pentru investigarea cazului.

1.3. GAZIFICARE

În cadrul procesului de gazificare a satului Bilicenii Vechi, mai mulți locuitori au reclamat prejudicii rezultate din achitarea contribuțiilor financiare fără finalizarea conectării la rețeaua de gaze și lipsa transparenței privind utilizarea fondurilor colectate. Cetățenii au depus plângeri și sesizări către organele de drept pentru verificarea legalității procesului și stabilirea eventualelor încălcări, însă fără rezultat până în prezent, deși este vorba de sute de mii de lei colectate de la oameni simpli de către primărie, bani care au dispărut fără urmă (!).

1.4. ADMINISTRARE FINANCIARĂ ȘI ACHIZIȚII FRAUDATE

La insistența actualei primare, în urma mai multor demersuri adresate Ministerului Finanțelor, a fost efectuat un control financiar pentru ultimii 5 ani de activitate, în cadrul căruia au fost depistate încălcări în gestionarea contractelor de arendă și achitarea salariilor, care au generat un prejudiciu estimat la peste 800 000 lei pentru bugetul autorității publice locale (APL), fiind dispuse măsuri de remediere și sesizare a instituțiilor competente.

La fel, în această perioadă au fost depistate contracte din anul 2020 privind procurarea de piatră pentru Casa de Cultură Coada Iazului, încheiate între Primărie și o companie administrată de fiul fostei primare, existând suspiciuni de conflict de interese. Cazul a fost sesizat la ANI, însă instituția a încetat examinarea invocând depășirea termenului de prescripție.

2. POZIȚIA PAS FAȚĂ DE CORUPȚIA ȘI DELAPIDĂRILE DIN COMUNĂ

2.1. Intre timp, în calitate de ”sancțiune” din partea organelor de etică și integritate din PAS, dna Ala Guzun, ex-primara care a implementat proiectele descrise mai sus și a costat comuna milioane de lei prejudicii, a fost angajată de PAS la Consiliul raional Sîngerei în funcția de șefă interimară a Secției economie. Anume așa partidul de guvernare transmite cetățenilor un mesaj puternic ”anticorupție” și demonstrează ”grija” față de banii publici și interesele cetățenilor.

2.2. Mai mult, pentru a mușamaliza delapidarea banilor și pentru a împiedica investigarea delapidărilor comise de conducerea precedentă a primăriei – dna Ala Guzun, cu susținerea organizației teritoriale PAS din raionul Sîngerei, împreună cu 7 consilieri locali din com. Bilicenii Vechi – vor să inițieze un referendum cu privire la demiterea primarului dna Natașa Bezerău. Pentru acest scop „nobil” și-au unit forțele preponderent cei din PAS și Partidul Socialiștilor, asistați de un consilier din echipa primarului, căruia nu i s-au acceptat un șir de cereri de interes personal și care în final și-a trădat echipa.

2.3. Vom menționa un lucru foarte important: ceva mai mult de două săptămâni în urmă, domnul Igor Grosu a întreprins o vizită la Sîngerei și a avut o întâlnire cu primarii din raion. Dna Bezerău, primara Partidului Schimbării din Bilicenii Vechi a fost prezentă la acea ședință.

2.4. Când i s-a oferit cuvântul, dumneaei a relatat despre problemele cu care se confruntă localitatea, despre dosarele în derulare privind delapidarea fondurilor europene, despre instituțiile de stat responsabile de domeniul infrastructurii, care nu dau răspunsuri la demersuri oficiale câte jumătate de an, astfel tergiversând ancheta, și despre faptul că din cele peste 15 proiecte depuse în ultimii doi ani la Satul European, până în prezent nu i s-a acceptat niciunul, pe motive formale.

Asta în timp ce în discuții neformale i se spune în față că atât timp cât nu o să accepți ”pe hârtie” proiectele ca fiind conforme – n-o să primești fonduri pentru niciun proiect nou.

2.5. Domnul Grosu și-a notat grijuliu toate problemele și a promis că se clarifică. După ceva timp de la vizita dumnealui, consilierii locali PAS și PSRM vor să pornească procedura de revocare a primarului. Stranie interpretare a promisiunii de a se clarifica cu problemele localității. Sau poate dumnealui nu e la curent cu ce a urmat după vizita dlui la Sîngerei?

2.6. Domnule Grosu, cum comentați situația dată, după promisiunea dumneavoastră de a vă clarifica cu problemele localității?

Culmea ipocriziei este că printre motivele pentru revocarea primarului Bezerău incluse în proiectul de decizie, sunt inclusiv funcționarea neconformă a unor proiecte de infrastructură, construite cu încălcări grave de către fosta administrație (a se citi delapidate de actualul membru PAS) pe care sunt pornite dosare penale (!).

2.7. Atragem atenția dnei Președintă Maia Sandu, care a susținut-o pe doamna Ala Guzun la întălniri cu cetățenii și a dlui Igor Grosu, președintele PAS – că dosarele penale sunt deschise pentru delapidarea fondurilor publice din care o bună parte erau fonduri europene (!).

2.8. Cu această ocazie ne adresăm și Delegației Comisiei Europene din Republica Moldova – vă invităm să vă documentați cu privire la delapidarea banilor europeni din comuna Bilicenii Vechi, raionul Sângerei și cum procedează Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) cu primarii care luptă cu furtul fondurilor europene, oferite de către Uniunea Europeană.

2.9. Partidul Schimbării se adresează conducerii PAS în persoana dlui Igor Grosu în calitate de Președinte, vicepreședinților și membrilor biroului politic permanent PAS – admitem că unii din Dvs nu cunosc cu ce se ocupa organizația primară și raională PAS din raionul Sîngerei și cum au fost delapidate fondurile bugetare și europene pe timpul dnei Ala Guzun. La fel, vă invităm să citiți despre acestea în publicațiile www.zdg.md, precum și să solicitați actul de control de la Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică în subordinea MIDR, precum și informațiile disponibile de la CNA și procuratură.

3. APEL CĂTRE CONDUCEREA PAS

În cazul în care Dvs în continuare susțineți lupta cu corupția, lupta cu delapidarea banilor publici, meritocrația, bunul simț și mai țineți minte că ați promis să vă treceți ”membrii și candidații prin filtrele de integritate” vă invităm să vă documentați cum au fost furați banii din comuna Bilicenii Vechi și să studiați motivele reale în spatele inițiativei de revocare a primarului actual.

În încheiere, puțină lirică, ne aducem aminte cum la o întrunire electorală cu cetățenii din Bilicenii Vechi, dna Doina Gherman a venit să o susțină pe dna Ala Guzun primarul PAS/Partidul Socialiștilor, și a menționat că pentru ea doamna a fost, este și va fi primarul de Biliceni.

Doamna Gherman, acum când am demonstrat că kilometri de țevi de canalizare au fost băgate în glod și nu pot fi exploatate, că sectoare întregi de apeduct plătite din banii contribuabililor români și din bugetul public național, există doar pe hârtie, iar CNA a reținut și arestat în baza dosarului penal pe fapte de corupție, antreprenorul care a delapidat bani publici, împreună cu primăria comunei sub acoperirea siglei PAS – vă asumați și acțiunile de corupție ale colegei dumneavoastră sau totuși veți examina activitatea ex-primarului Ala Guzun prin prisma respectării principiilor statutare PAS și o veți exclude din partid?

Sursa: Pagina de Facebook a Partidului Schimbării