Olga Cebotari, noua stea a PSRM! Dodon simte cum îi fuge scaunul de sub picioare: Unii speră să fiu închis

Igor Dodon susține că, în interiorul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), ar exista încercări de a-l înlătura de la conducerea formațiunii și că unii membri ar spera la condamnarea sa pentru a facilita preluarea partidului. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune televizată. Olga Cebotari ar urma să preia conducerea partidului.

Liderul PSRM a afirmat că în cadrul formațiunii există mai multe tabere care își doresc schimbarea conducerii. Potrivit lui, unele persoane ar considera că o eventuală condamnare a sa ar face mai ușoară preluarea puterii în partid. Totuși, Dodon a spus că nu vede nicio șansă de a fi condamnat.

El a mai declarat că tentativele de înlăturare nu vor avea succes, menționând că următorul congres al PSRM este programat peste doi ani și jumătate. Dodon a subliniat că formațiunea va demonstra maturitate politică și înțelepciune, reiterând că PSRM rămâne cel mai puternic partid de opoziție.

Totodată, liderul socialiștilor a transmis că nu intenționează să se retragă din politică în următorul deceniu, mesaj adresat inclusiv oponenților săi din interiorul partidului. În context, a făcut referire la Olga Cebotari, membră a Comitetului Executiv al PSRM.

Într-o postare publicată ulterior pe Facebook, Igor Dodon a scris că PSRM se confruntă din nou cu un val de atacuri menite să dezbine formațiunea. El a afirmat că, de-a lungul celor 15 ani de activitate, partidul ar fi fost supus constant tentativelor de divizare și slăbire, însă ar fi reușit de fiecare dată să depășească aceste provocări și să rămână printre liderii politici.

Dodon a mai menționat că în interiorul partidului pot exista opinii diferite și discuții, apreciind că acest lucru este firesc într-o echipă puternică. El și-a exprimat convingerea că divergențele vor fi soluționate, iar partidul va rămâne consolidat.

Igor Dodon a fost reales președinte al PSRM la 19 aprilie 2024, în cadrul congresului ordinar al formațiunii.