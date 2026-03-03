Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce Qatar Airways rămâne suspendată. Ultimele noutăți în materie de zbor

Marți, Qatar a anunțat că zborurile sunt în continuare oprite și a oferit tuturor pasagerilor din perioada 3-10 martie posibilitatea să își primească banii înapoi sau să își refacă rezervările pentru intervalul 10-25 martie.

Pe măsură ce restricțiile spațiului aerian din Orientul Mijlociu se relaxează, companiile aeriene din Golf adoptă strategii diferite pentru reluarea operațiunilor. În timp ce Etihad și Emirates reiau treptat zboruri limitate, Qatar Airways menține suspendarea zborurilor din cauza proximității față de Iran, potrivit site-ului specializat în aviație, Live and Let’s Fly, care prezintă situația actualizată a fiecărui operator.

Etihad – Zborurile se reiau, deși cele comerciale figurează ca anulate

Etihad a început marți reluarea zborurilor, însă transportatorul aerian din Abu Dhabi susține oficial că serviciile de transport pasageri rămân suspendate.

„Unele zboruri de repoziționare, de marfă și de repatriere pot opera în coordonare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite și sunt supuse unor aprobări stricte în materie de operațiuni și siguranță”, a transmis compania.

Deși Etihad declară că operează doar zboruri de repoziționare, marfă și repatriere, cursa EY67 a decolat astăzi spre Londra, fiind programate și alte zboruri spre Europa și Rusia.

Pasagerii care au rămas blocați cel mai mult timp vor avea prioritate la îmbarcare pe aceste curse disponibile, notează site-ul specializat în aviație.

Emirates – Reluare limitată

Luni seara, operatorul aerian de stat din Dubai a reluat serviciile în mod limitat. Reprezentanții Emirates au anunțat că acordă prioritate clienților cu rezervări anterioare, iar persoanele reprogramate pentru aceste zboruri vor fi contactate direct.

„Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport decât dacă ați fost înștiințați. Toate celelalte zboruri rămân suspendate până la noi dispoziții”, a transmis compania aeriană.

Deși transportatorul nu a publicat o listă specifică a destinațiilor reluate, a precizat că pasagerii blocați pentru o perioadă mai lungă de timp vor avea prioritate la îmbarcare. Programul operațional urmează să fie actualizat în funcție de evoluția situației de securitate.

Qatar Airways – Zborurile rămân suspendate

Zborurile transportatorului național din Qatar către și dinspre Doha rămân oprite din cauza închiderii spațiului aerian. Compania a precizat că prioritatea sa este siguranța pasagerilor și că operațiunile vor fi reluate doar după ce Autoritatea Aviației Civile va confirma condițiile de siguranță.

Deși statul Qatar nu a fost vizat direct de atacuri, proximitatea sa față de Iran a determinat o abordare mai conservatoare.

Pasagerii din perioada 3-10 martie pot solicita rambursarea banilor sau pot reprograma călătoria pentru intervalul 10-25 martie.

În timp ce Etihad și Emirates au început o reluare graduală a serviciilor, Qatar Airways menține suspendarea totală a zborurilor. Se estimează că în următoarele zile companiile vor suplimenta capacitatea de transport pentru a prelua pasagerii afectați, notează Live and Let’s Fly.