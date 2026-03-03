Judecătorul Aureliu Postică, găsit vinovat de fals în declarații, a fost demis: Sunt victima unei condamnări mediatice

Judecătorul Aureliu Postică a fost demis din funcție, de către plenul CSM, în ședința de astăzi. Decizia a fost luată după ce Curtea de Apel l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de fals în declarații.

„Potrivit deciziei Curții de Apel, din 12 februarie 2026, prin care a admis apelul declarat de procurorul Frunze Bargan Inga, casând integral sentința prin plasarea unei noi hotărâri și a decis că Postică Aureliu se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352, indice 1, alineat 2 din Codul Penal și se eliberează de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală”, a menționat membra CSM Livia Mitrofan.

Magistratul Aureliu Postică a declarat că este victima unei condamnări mediatice și că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție.

După deliberare, plenul CSM a decis eliberarea din funcție a magistratului. Hotărârea poate fi atacată la CSJ în termen de 30 de zile.