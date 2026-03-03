Peste 150 de turiști moldoveni, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu

Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, numărul real al turiștilor moldoveni afectați ar putea fi mai mare, având în vedere că sunt incluși doar turiștii agențiilor membre.

ANAT precizează că agențiile de turism sunt în contact direct cu turiștii afectați și cu partenerii externi.

Turiștii sunt îndemnați să păstreze legătura cu agenția de turism sau compania aeriană, să verifice statutul zborurilor direct pe site-urile oficiale, să urmărească informațiile publicate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și să respecte recomandările autorităților locale.

Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova face apel către Ministerul Afacerilor Externe și Guvern, în contextul înființării celulei de criză, să găsească soluții rapide pentru a repatria cetățenii blocați în străinătate și a-i aduce în siguranță acasă.

Totodată, se menționează că pentru persoanele care au vacanțe programate în perioada următoare, agențiile de turism vor informa clienții despre eventualele modificări, reprogramări sau rambursări, în funcție de politicile companiilor aeriene și ale furnizorilor.