Cum va începe noul an școlar la Chișinău: Festivitățile nu vor depăși 45 de minute

Festivitățile organizate în școlile din Chișinău cu ocazia începerii noului an de studii vor avea o durată de maximum 45 de minute. Fiecare instituție de învățământ își va stabili propriul format al evenimentului. Tot pe 1 septembrie, elevii din clasele I-XII vor participa la lecția tematică „Independența care ne unește”.

Prevederile sunt incluse într-un ordin emis de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău, în contextul pregătirilor pentru debutul noului an școlar.

Potrivit documentului, festivitatea dedicată primei zile de școală nu va putea depăși 45 de minute, iar modul în care aceasta va fi organizată va fi decis la nivelul fiecărei instituții de învățământ.

În aceeași zi, elevii claselor I-XII vor avea o lecție tematică intitulată „Independența care ne unește”. Activitatea este dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Ordinul mai stabilește că instituțiile de învățământ trebuie să asigure alimentația elevilor din clasele I-IX, precum și a copiilor înscriși în clase și grupe cu program prelungit. Totodată, elevii vor primi manuale gratuite, în conformitate cu prevederile legale.

Aspectele legate de începerea noului an de studii au fost abordate și în cadrul unei ședințe organizatorice a DGETS, la care au participat conducătorii instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. Printre subiectele discutate s-au numărat înscrierea copiilor în clasa I, incluziunea elevilor, alimentația și organizarea rețelei de clase.

În cadrul ședinței, șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, a subliniat importanța comunicării cu managerii instituțiilor de învățământ și a pregătirii corespunzătoare pentru începutul anului școlar, astfel încât elevii, profesorii și părinții să beneficieze de condiții adecvate.