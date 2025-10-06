Curtea de Apel București prelungește arestul preventiv al lui Alexandru Bălan până pe 8 noiembrie 2025

Instanța de apel din București a decis astăzi să prelungească măsura arestului preventiv pentru Alexandru Bălan până la data de 8 noiembrie 2025, într-un dosar aflat în fază de anchetă avansată.

Decizia vine pe fondul evaluării situației procesuale: există motive temeinice care justifică impunerea acestei măsuri, inclusiv riscuri de influențare a martorilor, disimularea probelor sau tentativă de fugă. Judecătorii au apreciat că alte măsuri mai blânde nu ar asigura apărarea interesului public sau integritatea anchetei.

Apărarea a contestat decizia, invocând imposibilitatea participării permanente la proces și argumentând că Bălan nu reprezintă un pericol social major. Însă instanța a respins argumentele, afirmând că probele și circumstanțele justifică continuarea detenției.

Dosarul în care este implicat Bălan are implicații semnificative, implicând acuzații grave care au atras atenția publică și politică. Sentința definitivă nu este apropiată și există posibilitatea apelării deciziei curții.

Decizia Curții de Apel ilustrează importanța echilibrării între drepturile individuale și necesitățile anchetei judiciare în cauze sensibile. Măsura preventivă prelungită sugerează că instanța consideră cazul unul de mare gravitate și impact.