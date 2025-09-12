Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei”.

Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Irina Vlah, care a spus că dosarele penale fabricate la comanda PAS se prăbușesc unul după altul.

„Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem bandiții galbeni și care îi va înlătura definitiv de la putere”, a subliniat politiciana.

Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger”, au descins pe 2 septembrie cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunea are loc într-un dosar de amploare, ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani în proporții deosebit de mari de către un grup criminal organizat.