VIDEO// Renato Usatîi: Guvernul a concediat aproape 40% din angajații CFM

În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor.

„Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine nu ieșeau cu el – despre cum ei au „hotărât” parțial problema salariilor la Calea Ferată a Moldovei. Au dat afară peste două mii de oameni. Din 5900 de angajați au lăsat 3700 și, prin aceasta, au micșorat fondul de salarii cu 40%. Dacă e să mergem după formula aceasta, ar însemna că pe pensionari trebuie să-i „înghețăm” la iarnă, să dăm afară 40% dintre medici și profesori, dacă tot soluționarea problemelor o văd în a distruge viețile oamenilor”, a declarat Renato Usatîi.

Renato Usatîi a subliniat că pregătirea specialiștilor în domeniul transportului feroviar necesită timp și resurse financiare considerabile. El a menționat că Partidul Nostru are o soluție care ar opri distrugerea acestei ramuri importante pentru țară – angajații CFM trebuie echivalați cu bugetarii, pentru ca salariile lor să fie plătite la timp și fără întârzieri.

Din 2020, Calea Ferată a Moldovei se confruntă cu o serie de crize cauzate, pe lângă factorii externi, de o conducere defectuoasă – un fapt remarcat în mod repetat și de oficialii de stat. Ca rezultat, s-au acumulat datorii uriașe la salarii – angajații nu și-au primit remunerația pentru munca prestată timp de 9 luni sau mai mult.

Potrivit surselor deschise, între 2020 și 2024 numărul angajaților întreprinderii s-a redus aproape la jumătate. În ultimele câteva luni au fost concediați încă peste 2.000 de oameni, astfel că în prezent la CFM lucrează aproximativ 3.700 de angajați, comparativ cu 10.000 în 2020. Din cauza deficitului de personal, conducerea întreprinderii a anunțat închiderea majorității stațiilor și reducerea curselor.