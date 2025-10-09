Curtea de Apel Chișinău a limitat activitatea Partidului Democrat Modern pentru un an

Curtea de Apel Chișinău a dispus astăzi limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” pentru o perioadă de 12 luni. Prin această hotărâre, instanța a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției.

Decizia instanței vine în urma cererii de chemare în judecată depuse la 22 septembrie 2025, prin care Ministerul Justiției a solicitat suspendarea temporară a activității formațiunii politice și aplicarea unei măsuri asiguratorii până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Ministerul Justiției a acționat în judecată partidul în baza sesizărilor primite de la Agenția Servicii Publice (ASP) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care au semnalat posibile nereguli în activitatea formațiunii și riscuri de natură subversivă.

Hotărârea Curții de Apel poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, conform procedurilor legale.

Partidul Democrat Modern din Moldova a fost înregistrat la Agenția Servicii Publice în iunie 2020, exact la un an după ce Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus la acea vreme de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a pierdut puterea, iar fostul lider a părăsit țara.

De-a lungul timpului, mai mulți foști membri ai PDM s-au alăturat acestei formațiuni, motiv pentru care unii analiști politici consideră că Partidul Democrat Modern ar fi un proiect politic apropiat de Plahotniuc.

În august 2025, partidul nu a fost înregistrat în cursa electorală, în urma unui demers al ASP, susținut de SIS, care a invocat posibile acțiuni subversive desfășurate prin intermediul formațiunii.

La acel moment, reprezentanții Partidului Democrat Modern au respins acuzațiile, calificând deciziile autorităților drept „vădit ilegale” și „motivate politic”.