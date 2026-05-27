Alertă de inundații în Moldova pe 27 și 28 mai: Ce râuri pot ieși din matcă

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) avertizează asupra riscului formării scurgerilor intensive pe pante și al producerii unor inundații locale în perioada 27-28 mai, în zonele unde vor fi înregistrate precipitații semnificative.

Potrivit prognozei hidrologice, situația este determinată de condițiile hidrometeorologice actuale și de avertizarea privind căderea izolată a averselor puternice, cu acumulări de apă de 15-25 l/m².

De asemenea, pe unele râuri mici sunt posibile creșteri ale nivelului apei, însă debitele se vor menține, în general, în limitele albiei minore.

Potrivit AMM, râurile cu cel mai ridicat risc de atingere sau depășire a cotelor de atenție sunt Răut, Ichel și Bâc.

Autoritatea atenționează administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare să monitorizeze atent starea barajelor, podurilor și căilor de evacuare a apei, pentru prevenirea eventualelor situații de risc.

De asemenea, se recomandă evitarea traversării cursurilor de apă şi a zonelor inundabile, curăţarea şanţurilor şi rigolelor pentru a permite scurgerea apelor, precum şi luarea măsurilor preventive pentru protejarea locuinţelor şi a bunurilor.

Prognoza urmează să fie actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.