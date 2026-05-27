Ploi și vânt puternic în mai multe localități din Moldova: Un copac, doborât la Dondușeni

Poliția avertizează că în mai multe regiuni din Republica Moldova se înregistrează precipitații sub formă de ploaie, iar condițiile meteo pot afecta siguranța traficului rutier.

Pentru siguranța participanților la trafic, oamenii legii recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare între vehicule, să evite parcarea în apropierea copacilor și a obiectelor nesigure, să manifeste maximă prudență în trafic.

Este de menționat că, din cauza vântului, în raionul Dondușeni, pe traseul R8, în apropierea satului Rediul Mare, un copac a fost doborât, blocând circulația.

Polițiștii de patrulare intervin la fața locului pentru dirijarea traficului și înlăturarea obstacolului.

„Solicităm șoferilor să manifeste prudență și să respecte solicitările oamenilor legii”, se arată în mesajul IGP.