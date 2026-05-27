Moldova va primi un împrumut de 150 milioane de euro pentru modernizarea drumurilor

Miercuri, Guvernul a aprobat un proiect de lege care ratifică un amendament la Acordul de Împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru implementarea unui proiect de reabilitare a drumurilor în Moldova.

Amendamentul, convenit la Chișinău pe 19 decembrie 2025, prevede acordarea unei finanțări suplimentare în valoare de 150 de milioane de euro la împrumutul existent de aceeași sumă.

„Sectorul construcției de drumuri a fost afectat semnificativ de crizele economice recente, inclusiv de efectele războiului din Ucraina, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor materialelor și a forței de muncă de până la 39%, rezultând o depășire semnificativă a bugetului aprobat inițial de 150 de milioane de euro de către costul estimat al lucrării. În consecință, suma alocată este suficientă doar pentru modernizarea a două dintre cele patru secțiuni planificate”, se arată în nota explicativă.

Fondurile suplimentare vor permite modernizarea și extinderea unei secțiuni de 9,4 kilometri a șoselei de centură a Chișinăului (drumul M2), precum și reabilitarea și extinderea unei secțiuni de 84 kilometri a drumului M1 Chișinău-Leușeni, care asigură o legătură rutieră cu România.

Aceste drumuri fac parte din rețeaua de transport transeuropeană TEN-T și joacă un rol important în conectarea Republicii Moldova la infrastructura rutieră a Uniunii Europene prin punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița.

„Implementarea proiectului va îmbunătăți traficul, va reduce timpul și costurile de transport, va spori siguranța rutieră și va sprijini dezvoltarea economică regională”, consideră guvernul.