Curtea de Apel transferă responsabilitatea privind scoaterea partidului Inima Moldovei din cursa electorală către Curtea Constituțională

Curtea de Apel Chișinău a admis solicitarea reprezentantului partidului „Inima Moldovei”, Fadei Nagacevschi, privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea partidelor politice. Anume în baza acestei prevederi Ministerul Justiției solicită suspendarea activității partidului. După decizia Curții Constituționale, ședința la Curtea de Apel va continua.