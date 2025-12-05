Curtea de Conturi a găsit nereguli în gestionarea Fondului Național pentru Mediu

În anul 2024, doar 43% din bugetul Fondului Național pentru Mediu (FNM) a fost valorificat, iar deficiențele în gestionarea fondurilor au blocat proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă. Constatările în acest sens se conțin într-un audit realizat de Curtea de Conturi asupra utilizării resurselor publice ale FNM.

Auditorii au constatat că tranziția de la Fondul Ecologic Național (FEN) la Fondul Național pentru Mediu (FNM) nu a fost planificată corespunzător. Mecanismul de finanțare etapizat și contractele fără termene clare au blocat lucrările și au împiedicat beneficiarii să continue proiectele.

„Mecanismul de contractare și finanțare a fost marcat de disfuncționalități semnificative, precum încheierea contractelor fără termen limită de valabilitate și aplicarea unui model de finanțare etapizat care a condus la finanțarea parțială a lucrărilor”, a menționat Felicia Sârbu, auditoarea publică principală la CCRM.

Auditul mai relevă că Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM), responsabil de gestionarea proiectelor, nu a asigurat pe deplin monitorizarea și calitatea lucrărilor. Directorul ONIPM, Nicolae Arnăut, a declarat în cadrul ședinței de examinare că instituția se confruntă cu o lipsă acută de personal și capacități manageriale, gestionând sute de proiecte cu doar câțiva specialiști.

Contactat de IPN, directorul ONIPM, Nicolae Arnăut, a confirmat că până în prezent a fost valorificat doar circa 40% din bugetul FNM, însă a precizat că restul resurselor vor fi utilizate până la sfârșitul anului. „Valorificarea de 40% reflecta situația din septembrie. Mai multe contracte și achiziții au fost încheiate în perioada octombrie-noiembrie, astfel că până la sfârșitul anului bugetul va fi valorificat integral”, a explicat Nicolae Arnăut.

Secretarul de stat al Ministerului Mediului, Petru Tataru, a recunoscut dificultățile întâmpinate și a anunțat că ministerul lucrează la modificarea manualului operațional pentru a asigura transparența finanțării și imparțialitatea deciziilor. „Am identificat probleme esențiale în post-monitorizare, pentru a ne asigura că proiectele sunt sustenabile și fiabile”, a declarat Petru Tataru.

Curtea de Conturi recomandă Ministerului Mediului și ONIPM să urgenteze aprobarea manualului operațional revizuit, să digitalizeze procesele de monitorizare și să clarifice responsabilitățile instituționale, pentru a debloca fondurile și a finaliza proiectele vitale pentru mediu și cetățeni.