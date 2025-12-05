PAS impune dictatura cuvântului în Parlament: Discursurile deputaților vor fi limitate

Un proiect de modificare a Regulamentului Parlamentului, înregistrat de majoritatea parlamentară PAS, propune schimbări importante în modul de desfășurare a votului și a dezbaterilor plenare. Documentul introduce conceptul de „oră a votului”, stabilind că toate proiectele incluse pe ordinea de zi vor fi votate exclusiv în intervalul rezervat acestei proceduri. La fel, proiectul prevede introducerea unor reguli noi privind luările de cuvânt și limitarea timpului alocat dezbaterilor.

În cazul în care, la momentul respectiv, nu este întrunit cvorumul necesar, președintele ședinței va amâna votul și va anunța data și ora exactă la care proiectele vor fi votate, termenul neputând depăși următoarea ședință plenară.

Proiectul modifică și regulile privind luările de cuvânt. Potrivit propunerilor, deputații care intenționează să intervină pe subiectele de pe ordinea de zi vor trebui să se înscrie la cuvânt la începutul ședinței plenare sau imediat după aprobarea ordinii de zi, indicând tema intervenției și timpul solicitat. Durata maximă a unei intervenții rămâne limitată: până la 7 minute pentru reprezentanții fracțiunilor parlamentare și până la 5 minute pentru deputații neafiliați. Președintele ședinței va avea posibilitatea de a limita în timp perioada de înscriere la cuvânt.

O altă prevedere importantă a proiectului vizează limitarea duratei dezbaterilor. La propunerea președintelui ședinței sau a unei fracțiuni parlamentare, plenul va putea decide, prin vot, cât timp va fi alocat discutării unei anumite chestiuni. Timpul stabilit va acoperi prezentarea proiectului de către inițiator, sesiunea de întrebări și răspunsuri, și intervențiile deputaților, iar dezbaterea se va încheia automat la expirarea acestui interval.