Partidul Nostru lansează cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani

Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului.



În cadrul conferinței de presă, Margarint a atras atenția că „Moldova a subfinanțat cronic aceste domenii”, iar consecințele sunt evidente: doar 0,7% din buget este alocat sportului și tineretului; peste 40% dintre sălile de sport școlare sunt neconforme, iar jumătate dintre tineri nu au acces la infrastructură sportivă în localitățile lor.



În același timp, consumul de alcool în rândul adolescenților rămâne îngrijorător.



„Propunem o schimbare simplă și morală: banii proveniți din ceea ce dăunează sănătății să fie investiți în sănătatea națiunii”, a declarat deputatul.



Potrivit proiectului, direcționarea celor 5% din accize ar genera circa 258 de milioane de lei anual, fonduri care ar fi folosite pentru:

* modernizarea sălilor de sport din școli și comunități;

* dezvoltarea sportului de masă și de performanță pentru copii;

* proiecte educaționale, culturale și civice pentru tineri.



Margarint a subliniat că inițiativa nu implică taxe noi, ci reprezintă „o corectare morală a priorităților”, fără impact asupra deficitului bugetar.



Pe termen lung, investițiile în sport ar reduce costurile din sănătate – economisind 3–4 lei pentru fiecare leu investit. Totodată, elevii care practică activități fizice au rezultate academice cu până la 17% mai bune, iar comunitățile ar beneficia de infrastructură modernă și centre de tineret funcționale.



„Nu putem ridica o țară doar prin drumuri și clădiri. O ridicăm prin oameni – prin copiii și tinerii ei”, a afirmat Margarint, încheind cu mesajul: „Transformăm accizele în sănătate. Transformăm problemele în oportunități.”



Această inițiativă a fost anunțată în campania electorală din 28 septembrie și a fost promovată constant, timp de mai mulți ani, de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care a pledat pentru crearea unui mecanism predictibil de finanțare a sportului și tineretului.