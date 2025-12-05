Peste 5.000.000 lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău: Procurorii urmează să înainteze învinuirile celor 7 reținuți

Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.

„Banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și ale unor funcționari ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău, iar proveniența mijloacelor financiare urmează a fi stabilită în cadrul urmăririi penale.

Astăzi, procurorii Procuraturii Bălți urmează să înainteze învinuirile în privința persoanelor reținute și, după caz, să prezinte instanței demersurile de arestare preventivă”, notează CNA.