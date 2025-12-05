Justiție

Peste 5.000.000 lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău: Procurorii urmează să înainteze învinuirile celor 7 reținuți

Photo of Timpul.md Timpul.md5 decembrie 2025
0 0

Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.

„Banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și ale unor funcționari ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău, iar proveniența mijloacelor financiare urmează a fi stabilită în cadrul urmăririi penale.

Astăzi, procurorii Procuraturii Bălți urmează să înainteze învinuirile în privința persoanelor reținute și, după caz, să prezinte instanței demersurile de arestare preventivă”, notează CNA.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md5 decembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *