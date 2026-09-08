„Curtea europeană” în tranșee: Alexandr Berlinschii demontează imaginea prezentată de PAS despre curțile din Chișinău

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, demontează declarațiile reprezentanților partidului de guvernare despre programul „Curți Europene”, prezentând situația din curtea de pe strada Dokuceaev 2/2, unde lucrările durează de mai bine de un an, iar curtea s-a transformat într-un adevărat șantier, cu șanțuri, noroi și tranșee pe care locatarii sunt nevoiți să le traverseze zilnic.

Reacția vine după ce Dorian Istratii, deputat PAS, s-a lăudat, într-o emisiune la Jurnal TV, cu rezultatele programului „Curți Europene” și cu cele aproximativ 15 curți deja date în exploatare în Chișinău.

Berlinschii a prezentat imagini din curtea de pe strada Dokuceaev 2/2, unde locatarii sunt nevoiți să circule printre șanțuri, noroi și zone de șantier.

„Foarte frumos în declarații. Dar haideți să vedem și realitatea din teren. În curtea de pe strada Dokuceaev 2/2, oamenii așteaptă de mai bine de un an ca lucrările să fie finalizate. Iar între timp, sunt nevoiți să treacă zilnic prin șanțuri, noroi și adevărate tranșee pentru a ajunge acasă”, a declarat Berlinschii.

Deputatul i-a adresat o invitație lui Dorian Istratii să meargă la fața locului și să discute direct cu locatarii.

„Domnule Istratii, aceasta este «curtea europeană» cu care vă lăudați? V-am invitat să veniți aici. Nu la televizor, nu în declarații și nu în prezentări frumoase. Veniți în curte și vorbiți cu oamenii. Întrebați-i ce înseamnă pentru ei această «curte europeană»”, a spus parlamentarul.

Potrivit lui Berlinschii, problema nu este faptul că lucrările sunt efectuate, ci modul în care acestea sunt organizate și perioada îndelungată în care locatarii sunt nevoiți să suporte condițiile de șantier.

„Problema este că voi habar nu aveți cum să construiți. Acești oameni sunt nevoiți zilnic să parcurgă acest drum prin tranșee”, a afirmat deputatul.

Berlinschii a pus sub semnul întrebării siguranța locatarilor, care trebuie să traverseze zilnic zona în care lucrările nu au fost finalizate.

Deputatul a îndemnat locuitorii să compare declarațiile despre „curți europene” cu situația reală din curțile în care lucrările sunt încă în desfășurare.

„Stimați cetățeni, concluzia vă faceți singuri”, a conchis Alexandr Berlinschii.