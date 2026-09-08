Un moldovean, reținut în Rusia într-un presupus complot pentru omorârea unui general

Un cetățean al Republicii Moldova, Nicolae Cociu, a fost reținut în regiunea Astrahan din Rusia, fiind suspectat că ar fi încercat să asasineze un militar rus de rang înalt în regiunea Saratov. Potrivit presei ruse, care citează Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), bărbatul ar fi declarat că a acționat la indicația serviciilor speciale ucrainene.

FSB a publicat imagini despre care susține că surprind reținerea cetățeanului moldovean, precum și declarațiile făcute de acesta. Autenticitatea și circumstanțele în care au fost obținute aceste declarații nu pot fi verificate independent.

„Am urmat pregătire la un poligon din Kiev. Acolo am fost învățat să trag și să lucrez cu explozibili. Am fost trimis în Rusia cu misiunea de a ucide un general rus”, ar fi declarat bărbatul, potrivit materialului difuzat de FSB.

Acesta ar fi afirmat că a ajuns în Rusia prin Estonia.

Potrivit relatării bărbatului, totul ar fi început după ce a văzut pe Instagram un anunț privind un loc de muncă și și-a lăsat datele de contact.

„După aceea, am fost contactat și mi s-a propus să ne întâlnim. Ulterior, mi-au propus să colaborăm. Am acceptat”, ar fi declarat acesta.

Odată ajuns în Rusia, bărbatul ar fi primit coordonatele unui loc unde se afla o cutie în care ar fi fost ascunse un pistol Makarov și muniții. Pentru comiterea asasinatului i-ar fi fost promisă o recompensă financiară.

Potrivit autorităților ruse, cetățeanul moldovean a fost reținut în regiunea Astrahan în timp ce ar fi încercat să părăsească Rusia.

Comitetul de Investigații al Federației Ruse susține că incidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 septembrie, în localitatea Probujdenie din raionul Engels, regiunea Saratov.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Svetlana Petrenko, a declarat că suspectul ar fi tras de cel puțin șase ori cu o armă de foc asupra unui militar rus. Victima a fost transportată la spital și a supraviețuit.

FSB susține că cetățeanul Republicii Moldova ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainene.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat că urmărește cazul și este în contact cu Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă.

„Suntem în contact cu Ambasada noastră la Moscova. Când vom avea mai multe informații, vom reveni”, au declarat reprezentanții MAE.