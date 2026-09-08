Permis de conducere pentru 3.500 de euro. Un bărbat din Cahul, reținut de CNA

Un bărbat din Cahul a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins 3.500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere.

Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că are influență asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Secției Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto Cahul a Agenției Servicii Publice.

În schimbul celor 3.500 de euro, suspectul ar fi promis că poate asigura promovarea atât a probei teoretice, cât și a celei practice a examenului auto, astfel încât persoana să obțină ulterior permisul de conducere.

În cadrul investigației, sub controlul ofițerilor CNA, a fost transmisă o parte din suma pretinsă. Datele preliminare ale anchetei indică faptul că bărbatul ar fi acționat în complicitate cu alte persoane, identitatea cărora urmează să fie stabilită.

Ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, de unde au ridicat mai multe obiecte și documente considerate relevante pentru cauza penală.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate.