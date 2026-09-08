Droguri și arme, descoperite la Drochia: Două persoane au fost reținute

Polițiștii din Drochia au desfășurat mai multe acțiuni operative în cadrul unor investigații ce vizează consumul, comercializarea și traficul ilegal de droguri, precum și deținerea și circulația ilegală a armelor.

În urma măsurilor întreprinse, două persoane, în vârstă de 41 și 47 de ani, au fost reținute în flagrant.

Totodată, oamenii legii au efectuat percheziții în privința altor două persoane, de 31 și 42 de ani.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au depistat și ridicat substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute și sub denumirea de „sare”, dispozitive destinate consumului de droguri, două pistoale și 57 de cartușe de luptă.

Toate bunurile ridicate au fost transmise pentru efectuarea expertizelor.

Polițiștii continuă documentarea cazurilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate în circuitul ilegal al drogurilor, armelor și munițiilor.