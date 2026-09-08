Un bărbat, decedat după ce ar fi fost lovit de o mașină. Șoferul, căutat de Poliție

Polițiștii din Ialoveni investighează circumstanțele în care un bărbat de aproximativ 40-45 de ani a fost găsit mort pe carosabil, pe traseul R3 Chișinău–Hâncești. Oamenii legii presupun, preliminar, că acesta ar fi fost lovit de un automobil, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului.

Potrivit Poliției, cadavrul bărbatului a fost depistat în seara zilei de 7 septembrie, de angajații Serviciului accidente rutiere al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, în timp ce aceștia desfășurau activități de patrulare pe traseul R3.

Polițiștii desfășoară acțiuni operative și de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, precum și pentru identificarea conducătorului auto care ar fi fost implicat în accident.

Persoanele care dețin informații relevante despre acest caz sunt îndemnate să sesizeze autoritățile.