Cutremur puternic în apropiere de Napoli: Clădiri prăbușite, pene de curent și răniți

Un cutremur puternic a provocat vineri seară pagube serioase în apropiere de orașul italian Napoli. Seismul a avut magnitudinea de 4,7 pe Richter și s-a înregistrat la o adâncime de numai trei kilometri.

Cutremurul a fost resimțit într-o arie extinsă. A provocat prăbușirea mai multor clădiri și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Mai multe persoane au fost rănite. Autoritățile au raportat și mai multe replici.

Specialiștii spun că este unul dintre cele mai puternice seisme produse în ultimele decenii în această zonă.