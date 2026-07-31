Igor Munteanu: Guvernarea trebuie să treacă de la declarații publice la acțiuni concrete

Fondatorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Igor Munteanu, îi cere Guvernului să treacă de la declarații publice la acțiuni concrete, în special în domeniul economic. Expertul susține că Executivul trebuie să ia decizii dificile pentru a scoate țara din criză și să acorde mai puțină atenție comunicării de imagine.

Într-o postare publicată pe Facebook, Munteanu afirmă că, într-o criză cu mai multe dimensiuni, țara nu este salvată de cei care comunică mai des, ci de cei capabili să adopte decizii dificile.

În opinia sa, unul dintre principalele riscuri pentru Guvern nu este adoptarea unei decizii greșite, ci lipsa deciziilor. Expertul a criticat ritmul lent al reformelor și a subliniat că mediul de afaceri are nevoie de schimbări reale, nu de promisiuni.

„Prim-ministrul Vasile Tofan, care provine din mediul de afaceri, trebuie să elimine presiunea statului asupra antreprenorilor, să reducă birocrația, să înlăture restricțiile artificiale și să ofere condiții mai sigure pentru investitori. Este bine că se adresează mediului de afaceri și propune dialog, dar obstacolele din instituțiile guvernamentale trebuie înlăturate”, a declarat Igor Munteanu.

Potrivit expertului, Executivul trebuie să acționeze mai rapid și nu poate invoca perioada tradițională de 100 de zile pentru adaptare. El și-a argumentat poziția prin faptul că actualul Cabinet de Miniștri reprezintă o continuare a guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la putere de câțiva ani.

Munteanu i-a cerut Guvernului să demonstreze prin măsuri concrete că statul este un partener al mediului de afaceri, nu un obstacol în calea acestuia.

„Mai puține postări, mai multe acțiuni reale. Un antreprenor care creează locuri de muncă și plătește impozite trebuie să simtă că statul este aliatul său, nu un obstacol”, a subliniat analistul.