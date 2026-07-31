Agenți FBI au venit în Moldova pentru a ajuta la combaterea escrocheriilor telefonice

Agenți speciali ai Biroului Federal de Investigații (FBI) și ai Serviciului de Securitate Diplomatică al SUA s-au întâlnit în această săptămână cu reprezentanții instituțiilor de drept din Republica Moldova. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domeniul securității și combaterea centrelor de apeluri frauduloase care operează la nivel transnațional.

Potrivit Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, rețelele infracționale folosesc reclame online înșelătoare pentru a-i viza pe cetățenii americani. Totodată, acestea recurg la apeluri telefonice nesolicitate pentru a-i escroca pe cetățenii Republicii Moldova.

Ambasada subliniază că activitatea acestor rețele pune în pericol securitatea financiară a familiilor de pe ambele maluri ale Atlanticului.

„Mesajul nostru este clar: nu există refugiu sigur pentru operațiunile de înșelăciune”, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.

Statele Unite și Republica Moldova intenționează să intensifice schimbul de informații și acțiunile comune ale instituțiilor de drept, pentru a destructura rețelele infracționale și a-i trage la răspundere pe organizatorii acestora.