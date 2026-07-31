Șor, trimis în judecată pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la BEM

Ilan Șor a fost trimis în judecată într-un nou dosar, fiind învinuit că ar fi organizat delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM). Potrivit Procuraturii Anticorupție, schema ar fi fost pusă în aplicare de un grup criminal organizat în perioada iulie 2013–septembrie 2014.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanță pentru examinare în fond. Șor este învinuit că ar fi avut rolul de organizator, instigator și coautor al delapidării averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Potrivit probelor administrate de procurorii anticorupție împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, faptele ar fi fost comise în perioada în care Ilan Șor deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.A. „Banca de Economii”.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și a pus în aplicare o schemă prin care din activele băncii ar fi fost delapidate 100 de milioane de dolari.

Conform acuzării, Șor ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare. Totodată, acesta ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice, economice și financiare necesare implementării presupusului plan infracțional.

În acest mod, potrivit Procuraturii Anticorupție, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea banilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

În consecință, Ilan Șor este acuzat că ar fi participat, împreună cu alte persoane, în calitate de organizator, instigator și coautor, la delapidarea celor 100 de milioane de dolari.

La 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus în privința lui Șor, în lipsa acestuia, arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, infracțiunea imputată se pedepsește cu închisoare de la opt la 15 ani.

Ilan Șor beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția sa va fi demonstrată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.