Produse proaspete și bunătăți locale: Târguri în toate sectoarele Capitalei

Primul weekend din august bucură locuitorii Capitalei cu noi târguri și iarmaroace cu produse și mărfuri autohtone.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, târgurile organizate în toate sectoarele Capitalei oferă orășenilor acces la produse agricole de sezon și susțin producătorii locali.

Astfel, doritorii pot vizita iarmaroacele în perioada 1-2 august, la următoarele adrese:

În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, se va desfășura târgul „Vara Aromelor”, iar vizitatorii vor putea descoperi și produse hand-made și articole de artizanat. Tot aici, pe bulevardul Dacia, va avea loc „Târgul cu Tradiții al micilor antreprenori”.

În centrul Capitalei, pe strada Mitropolit Varlaam, continuă iarmarocul tematic „Grădina Moldovei”, unde sunt comercializate fructe și legume de sezon direct de la producători.

În sectorul Buiucani, pe teritoriul adiacent clădirii „Kentford”, va fi organizat târgul „EcoLocal”, unde vor fi comercializate produse alimentare și nealimentare autohtone. Totodată, în Parcul „Alunelul” se va desfășura „Cămara Fest”, dedicat producătorilor locali.

În sectorul Râșcani, pe bulevardul Moscova, vizavi de str. M. Basarab 6, este deschis un târg cu fructe și legume.

Primăria municipiului Chișinău încurajează cetățenii să viziteze târgurile locale, menite să asigure consolidarea relațiilor dintre producătorii autohtoni și consumatori.