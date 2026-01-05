Danemarca cere „respectarea integrității teritoriale” după ce soția unui consilier al lui Trump a publicat o imagine cu Groenlanda în culorile SUA

Danemarca a cerut Statelor Unite să respecte „integritatea teritorială” a regatului, după ce soția unuia dintre consilierii principali ai președintelui american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o imagine care sugerează anexarea Groenlandei de către SUA.

Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, a postat sâmbătă seară pe platforma X (fostul Twitter) o hartă a Groenlanda colorată în culorile drapelului american, însoțită de cuvântul „SOON” („în curând”).

Reacția oficială a venit din partea ambasadorului danez la Washington, Jesper Moeller Soerensen, care a redistribuit mesajul cu un comentariu calificat drept „un memento prietenos” privind relațiile strânse de securitate dintre cele două state.

„Doar un memento prietenos despre SUA și Regatul Danemarcei: suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să colaborăm ca atare. Securitatea SUA este și securitatea Groenlandei și a Danemarcei. Groenlanda face deja parte din NATO”, a transmis diplomatul.

El a subliniat că Danemarca a majorat semnificativ cheltuielile de apărare în 2025, angajându-se să aloce 13,7 miliarde de dolari pentru securitatea în Arctica și Atlanticul de Nord. „Luăm în serios securitatea noastră comună. Și da, ne așteptăm la respectarea deplină a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei”, a adăugat Soerensen.

sursa foto: Unsplash /

Andrew Stutesman

Postarea controversată reaprinde tensiunile generate de declarațiile repetate ale lui Donald Trump privind posibilitatea ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite, pe fondul poziției sale strategice și al bogăției în minerale critice. Numirea recentă de către Washington a unui trimis special pentru Groenlanda a stârnit nemulțumirea autorităților daneze, în pofida relațiilor tradițional apropiate dintre cele două state aliate în NATO.

Schimbul de replici are loc într-un context geopolitic tensionat, la scurt timp după ce SUA au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, soldată cu capturarea fostului președinte Nicolás Maduro. Ulterior, Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela și că firmele petroliere americane vor contribui la redresarea economică a țării.

Groenlanda, teritoriu autonom cu aproximativ 57.000 de locuitori, beneficiază de un grad extins de autoguvernare din 1979, însă apărarea și politica externă rămân responsabilitatea Danemarcei. Deși majoritatea groenlandezilor susțin ideea unei eventuale independențe, sondajele indică o opoziție covârșitoare față de integrarea în Statele Unite.