Trump, la fel de odios ca Putin! Vrea să facă colonie Venezuela: amenință cu un nou atac și chiar insinuează o soartă crudă pentru vicepreședinta Rodriguez

Președintele Donald Trump a declarat duminică că SUA ar putea lansa un al doilea atac asupra Venezuelei dacă „nu se comportă cum trebuie”.

Comentariile sale au venit după ce liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a adoptat un ton mai conciliant, în urma avertismentului pe care Trump i l-a adresat după ce aceasta a criticat atacul SUA și capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, scrie Axios.

„Avem de-a face cu oameni care tocmai au depus jurământul. Nu mă întrebați cine este la conducere, pentru că vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat”, le-a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One.

Întrebat ce înseamnă asta, el a răspuns: „Noi suntem la conducere”.

Potrivit Axios, Donald Trump a declarat sâmbătă că Rodríguez s-a arătat „amabilă” în timpul unei conversații cu secretarul de stat Marco Rubio și i-a spus că oficialii venezueleni „vor face tot ce este necesar”.

Cu toate acestea, Rodríguez a promis într-un discurs televizat sâmbătă seara că Venezuela „nu va redeveni niciodată colonia unui alt imperiu”.

Acest lucru l-a determinat pe Donald Trump să declare duminică pentru The Atlantic: „Dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”. În urma acestor comentarii, Rodríguez a invitat oficialii americani să colaboreze cu Caracas.

Ce spune ea: „Invităm guvernul SUA să colaboreze la un program de cooperare, orientat către dezvoltarea comună, în cadrul dreptului internațional, și să consolideze coexistența durabilă a comunității”, a scris Rodríguez pe Telegram.

„Domnule președinte Donald Trump: popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul președintelui Nicolás Maduro și este mesajul întregii Venezuele în acest moment”, a spus ea.

„Venezuela are dreptul la pace, la dezvoltare, la suveranitate și la un viitor”, a adăugat Rodríguez, care era vicepreședintele Venezuelei înainte ca SUA să-l aresteze pe Maduro sub acuzația de narcoterorism.

Întrebat de ce are nevoie de la Delcy Rodríguez, președintele american a răspuns: „Avem nevoie de acces total. Avem nevoie de acces la petrol și la alte resurse din țara lor care să ne permită să o reconstruim”.

Președintele a declarat în timpul interviului telefonic acordat publicației The Atlantic că „reconstrucția și schimbarea regimului, oricum ai vrea să-i spui, sunt mai bune decât ceea ce ai acum” în Venezuela. „Nu poate fi mai rău”, a adăugat el.