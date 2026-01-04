Cum va fi vremea de Crăciun pe stil vechi: Maximele prognozate pe 7 ianuarie 2026

Vreme răcoroasă și lapoviță slabă. Așa va fi vremea pe 7 ianuarie, când creștinii ortodocși sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. Potrivit meteorologilor, maximele diurne vor ajunge până la 1 grad, iar minimele nocturne până la -2 grade Celsius.

În nordul țării, termometrele vor arăta -2 grade pe parcursul zilei și până la -3 grade Celsius pe timpul nopții. În această zi, locuitorii vor avea parte de cer noros, fără precipitații.

La Sud, maximele diurne, dar și minimele nocturne vor ajunge până la 1 grad Celsius. Totodată, se așteaptă lapoviță slabă.

În Centru, termometrele vor indica ziua și noaptea până la 0 grade. De asemenea, va fi și lapoviță.

La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 0 grade, iar minimele vor coborî la fel până la 0 grade. Cetățenii vor avea parte și de lapoviță slabă.